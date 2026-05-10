Por que a Qana'at (Contenção/Moderação) em tempo de guerra é um ato de adoração política?

De acordo com a Agência Internacional de Notícias Ahlulbayt (ABNA):

O Hojatol Islam wal-Muslimin Mohammad Hossein Amin, escritor e pesquisador religioso, em um artigo exclusivo para a ABNA, discute a importância da qana'at e da economia no consumo em tempos de guerra e crise econômica.

Na visão tawhidi (monoteísta), a vida é um campo de provas sucessivas, e a guerra é uma das mais difíceis delas. Num tempo em que o inimigo, além das fronteiras geográficas, mira também as “mesas do povo”, o retorno aos ensinamentos autênticos da Ahlulbayt (que a paz esteja com eles) sobre a qana'at pode ser a chave para romper o impasse. Qana'at, neste contexto, não significa pobreza ou miséria, mas sim a gestão inteligente dos recursos disponíveis para resistir de forma prolongada contra a ganância do imperialismo.

Conceituação de Qana'at na lógica da Revelação

Qana'at, no sentido literal, significa contentar-se com o que é necessário e ficar satisfeito com a porção que Deus determinou. Porém, em tempo de guerra, esta palavra adquire dimensões que vão muito além da ética individual. O Profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele) disse:

“Al-qana’atu kanzun la yanfad” — “A qana'at é um tesouro que nunca se esgota”.

Em momentos de crise, quando os recursos se tornam limitados, este tesouro interior impede o colapso psicológico da sociedade e não permite que o indivíduo, para satisfazer necessidades desnecessárias, estenda a mão da humilhação para o inimigo.

Na verdade, a qana'at é uma forma de liberdade econômica que liberta o ser humano das correntes do consumismo. Aquele que se contenta com pouco não é derrubado por ameaças de sanções ou escassez de mercadorias. O Imam Ali (que a paz esteja com ele) descrevendo os crentes fiéis diz:

“Azuma al-Khaliqu fi anfusihim fasaghura ma dunahu fi a’yunihim” — “Deus se engrandeceu em suas almas, por isso tudo o que não é Ele se tornou pequeno aos seus olhos”.

Portanto, a qana'at inteligente significa distinguir com precisão entre “necessidade” e “desejo”. Num momento em que a frente da verdade enfrenta restrições, gastar recursos em luxos e supérfluos é considerado uma traição aos ideais coletivos. O Sagrado Alcorão chama aqueles que praticam o desperdício de “irmãos dos demônios”:

“Inna al-mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatīn” (Surata Al-Isra, 27).

Porque o desperdício e o esbanjamento enfraquecem o poder econômico da sociedade diante do inimigo e abrem caminho para a infiltração dos demônios.

Qana'at: uma arma estratégica na defesa não-armada

A história do Islã testemunha que os muçulmanos, no sítio de Shu’ayb Abi Talib, enfrentaram um dos piores boicotes da história, mas com a arma da qana'at transformaram aquela ameaça em uma oportunidade para lapidar sua fé. Em tempo de guerra, cada grão de arroz e cada gota de combustível equivalem a uma bala contra o inimigo. Se uma sociedade não conseguir vencer seu desejo de consumismo, o inimigo, ao fechar as rotas comerciais, poderá facilmente quebrar a vontade política daquela nação e forçá-la à rendição.

A inteligência em tempos de crise exige que o “padrão de consumo” mude do modo normal para o modo resistente. Isso é exatamente o que as narrativas chamam de “economia no sustento”. O Imam Sadiq (que a paz esteja com ele) disse:

“Adhmun li man iqtasada an la yaftaqir” — “Eu garanto a quem pratica a moderação e a economia que nunca se tornará pobre e desamparado”.

Quando o povo de um país aceita a qana'at como um dever nacional e religioso, o açambarcamento (estocagem doméstica) desaparece e a estabilidade volta ao mercado. Essa ação espontânea na gestão do consumo é o maior obstáculo ao sucesso da “guerra econômica” do inimigo. Na realidade, a qana'at de cada cidadão se soma e se transforma em uma barreira impenetrável que impede que escassez temporárias se convertam em crises de segurança e sociais.

A conduta alauíta: o melhor modelo de gestão em tempos de aperto

O Amir al-Mu’minin Ali (que a paz esteja com ele), durante seu governo repleto de guerras impostas, escolheu o estilo de vida mais simples possível para compartilhar as dificuldades dos desfavorecidos e ensinar aos governantes que, em tempos difíceis, é preciso começar por si mesmo. Em sua carta a Uthman ibn Hunayf, ele escreve:

“A aqna’u min nafsi bi an yuqala hadha amir al-mu’minin wa la usharikuhum fi makarih ad-dahr?”

“Contentar-me-ia eu comigo mesmo que me chamassem Amir al-Mu’minin, mas não compartilhasse com eles as amarguras dos tempos?”

Em tempo de guerra, a qana'at inteligente significa eliminar gastos desnecessários do governo e do povo para fortalecer a capacidade defensiva. O Imam Ali (a.s.) até nos menores detalhes, como ao escrever cartas, ordenava que afiassem as penas e aproximassem as linhas para não desperdiçar papel. Essa atenção demonstra que, na lógica religiosa, até os menores recursos em tempos de crise possuem valor vital e não devem ser desperdiçados, pois tudo o que se economiza aqui aumenta o poder da frente própria.

Conclusão

Em última análise, a qana'at para nós é uma cultura geradora de poder e dignidade. Uma nação que se contenta com pão seco e água, mas não vende sua honra e sua terra ao estrangeiro, é invencível. Esta é a lição que aprendemos com Ashura: lá, os companheiros do Imam Hussein (que a paz esteja com ele), em meio à sede e à fome extrema, permaneceram firmes em seu compromisso. Hoje, a qana'at inteligente é a continuação daquele mesmo caminho — um caminho em que a simplicidade na vida leva à grandeza na resistência.

Fontes e notas de rodapé:

۱. Kulayni, Muhammad ibn Ya’qub, Al-Kafi, vol. 8, p. 19, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Teerã.

۲. Nahj al-Balagha, Sermão 193 (conhecido como Sermão de Hammam sobre as qualidades dos piedosos).

۳. Alcorão Sagrado, Surata Al-Isra, versículo 27.

۴. Shaykh Saduq, Al-Khisal, vol. 1, p. 9, Publicações da Sociedade dos Professores, Qom.

۵. Nahj al-Balagha, Carta 45 (carta a Uthman ibn Hunayf, governador de Basra).

۶. Nuri, Mirza Husayn, Mustadrak al-Wasa’il, vol. 13, p. 54, Instituto Aal al-Bayt, Qom.