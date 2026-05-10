Vídeo: A Compaixão Duradoura do Imam Reza (AS); do Passado aos Dias Atuais

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Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) : O Imam Reza (AS) ficou conhecido como “Ra’uf” (O Compassivo) devido ao fato de que, em sua época, em razão das circunstâncias específicas e da redução das restrições, houve maior oportunidade para a manifestação de sua conduta e de seu comportamento. Assim, as expressões de sua compaixão e bondade tornaram-se amplamente visíveis entre as pessoas. Essa compaixão permanece perceptível até os dias de hoje, sendo sentida de forma concreta na vida e na experiência espiritual da comunidade.