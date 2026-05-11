Drone israelense persegue e ataca menina de 12 anos três vezes no sul do Líbano

De acordo com o comunicado oficial, o drone atacou inicialmente a motocicleta, mas o pai e a filha conseguiram se afastar do local. Em um segundo ataque, o aparelho matou o pai e feriu a menina, que passou a caminhar ferida.

Quando a menina já havia se afastado cerca de 100 metros do ponto do último impacto, o drone a atacou pela terceira vez de forma direta. A vítima, uma menina de 12 anos, encontra-se atualmente no Hospital Estatal Nabih Berri, em Nabatieh, onde está sendo submetida a uma cirurgia.

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