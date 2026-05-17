China afirma que resolução EUA-Bahrein sobre o Estreito de Ormuz 'não é útil'

O portal de notícias Pass Blue, especializado em assuntos da ONU, compartilhou um breve trecho de uma entrevista improvisada com o enviado chinês à ONU, Fu Gong, que, ao ser questionado sobre a resolução, disse: "Não achamos que o conteúdo seja adequado, e o momento também não é oportuno."

"O que precisamos é instar ambos os lados a se engajarem em negociações sérias e de boa-fé que possam resolver a questão. Portanto, aprovar uma resolução neste momento não nos parece útil", afirmou.

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