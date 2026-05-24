Restituição de Fadak aos Ahl al-Bayt (A.S.) mediante o esclarecimento do Imam Muhammad al-Baqir (A.S.)

News ID: 1818334

O Imam Muhammad al-Baqir (A.S.), em um encontro com ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz, transmitiu um hadith por meio do qual esclareceu que o califado e a wilāyah pertencem, por direito, aos Ahl al-Bayt (A.S.), não havendo legitimidade para outros ocuparem tal posição. Após ouvir as palavras luminosas do Imam e ser profundamente tocado por elas, ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz ordenou que fossem trazidos tinta e papel para que Fadak fosse devolvida aos seus legítimos proprietários.