Hezbollah realiza operação em memória de crianças martirizadas do Irã

As forças de resistência do Hezbollah realizaram uma operação militar contra um veículo militar israelense em memória das crianças em idade escolar martirizadas de Minab, no Irã.

Segundo comunicado divulgado pelo grupo libanês, a ação foi dedicada “ao grande e altruísta povo do Irã”.

O ataque teve como alvo um veículo das forças israelenses e foi realizado em solidariedade às vítimas iranianas.

A operação também reforça os laços entre as frentes de resistência na região contra Israel.

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