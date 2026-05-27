Irlanda aprova lei que proíbe a importação de produtos provenientes de assentamentos sionistas ilegais nos territórios palestinos

Segundo a Reuters, o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, afirmou nesta terça-feira que a medida não abrangerá o setor de serviços, uma vez que sua aplicação nessa área seria complexa e poderia gerar impactos econômicos para o país.

A legislação, intitulada “Projeto de Lei sobre os Assentamentos Israelenses (Proibição da Importação de Bens)”, impede a entrada de produtos fabricados em assentamentos sionistas ilegais.

A iniciativa integra o conjunto de medidas adotadas pela Irlanda em resposta aos ataques do regime sionista contra a Faixa de Gaza e ao conflito entre o regime de Israel e a Palestina.

O primeiro-ministro destacou ainda que a legislação dá continuidade ao reconhecimento do Estado da Palestina e ao apoio à ação apresentada pela África do Sul junto à Corte Internacional de Justiça, referente à acusação de genocídio contra o povo palestino.

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