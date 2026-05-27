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Práticas de Eid al-Adha

27 maio 2026 - 16:58
News ID: 1819472
Práticas de Eid al-Adha

Práticas de Eid al-Adha

A décima noite de Dhu al-Hijjah é uma das noites abençoadas e uma das quatro noites em que o Revival e a Noite da Ressurreição são recomendados. Na noite e no dia do Eid al-Adha, as portas do céu estão abertas. Existem ações para esta noite e dia.

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