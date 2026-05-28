Erdogan: Netanyahu, o tirano, aprenderá a lição necessária com os muçulmanos

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Recep Tayyip Erdogan, por ocasião do Eid al-Adha e em solidariedade ao povo de Gaza, criticou duramente o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, classificando-o como tirano.

Ao abordar a situação em Gaza, Erdogan declarou: “Em meu nome e em nome da minha nação, transmito as mais fortes mensagens de solidariedade a todos os nossos irmãos e irmãs que passam este Eid em meio ao luto, à dor e ao profundo sofrimento, especialmente em Gaza, e lhes felicito pelo Eid al-Adha.”

Falando a jornalistas após realizar as orações do Eid na Mesquita Çamlıca, em Istambul, o presidente turco destacou que a guerra em Gaza lançou uma sombra sobre as celebrações do Eid al-Adha entre os muçulmanos na Turquia e em todo o mundo.

Referindo-se à continuidade dos crimes de guerra do regime sionista em Gaza, Erdogan afirmou: “O tirano conhecido como Netanyahu aprenderá a lição necessária com os muçulmanos do mundo.”

Com o apoio dos Estados Unidos, o regime sionista lançou uma guerra devastadora contra os habitantes da Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023. No entanto, não conseguiu alcançar seus objetivos e foi forçado a aceitar um cessar-fogo com o movimento Hamas.

Desde o estabelecimento do cessar-fogo, o regime sionista tem se recusado a implementar parte de seus compromissos e continua sua agressão contra a Faixa de Gaza e o assassinato de sua população.

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