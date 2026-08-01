A Filosofia da Revolta do Imam Husayn (A.S.) – Parte 5

Neste trecho da Ziyarat de Arbaeen, a filosofia e o objetivo da revolta do Imam Husayn (A.S.) são apresentados de forma clara. A peregrinação descreve o levante de Ashura como um movimento divino destinado a libertar a humanidade da ignorância e da perdição. Por meio do sacrifício de sua própria vida, o Senhor dos Mártires despertou a consciência da comunidade, abalou os alicerces do governo omíada e deixou um legado que, até os dias de hoje, inspira a resistência contra a injustiça e todas as correntes que seguem o mesmo caminho da opressão.