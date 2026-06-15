A Família: o Alicerce de uma Sociedade Duradoura

No momento decisivo da Mubahala, quando o Profeta Muhammad (S.A.A.S.) foi chamado a defender a verdade do Islã diante dos cristãos de Najran, ele não levou um exército, nem líderes tribais, nem figuras influentes da sociedade. Levou consigo aqueles que representavam o núcleo mais puro e verdadeiro da sua missão: sua família.

Ali (A.S.), Fátima al-Zahra (A.S.), Hasan (A.S.) e Husayn (A.S.) estavam ao seu lado. Essa escolha revelou uma mensagem eterna: a família não é apenas um vínculo biológico ou afetivo; ela é o espaço onde os valores, a fé, a sinceridade e a identidade humana são preservados e transmitidos.

Uma sociedade pode possuir riqueza, tecnologia e poder militar. No entanto, se a família estiver enfraquecida, sua estabilidade também estará ameaçada. É dentro da família que a criança aprende a amar, respeitar, compartilhar responsabilidades e distinguir o certo do errado. Por isso, a família continua sendo o mais importante núcleo de formação humana e social.

O episódio da Mubahala demonstra que a defesa da verdade não acontece apenas por meio de discursos e argumentos. A verdade precisa ser vivida. E o primeiro lugar onde ela deve ser visível é dentro do lar.

A presença da Família do Profeta (S.A.A.S.) naquele momento histórico mostrou que uma família construída sobre a fé, a confiança e os valores divinos pode tornar-se uma prova viva da verdade.

Em um mundo marcado pelo individualismo, pela fragilidade dos vínculos e pela crise das relações humanas, a mensagem da Mubahala permanece atual: fortalecer a família é fortalecer a sociedade.

Quando a família preserva valores como amor, respeito, honestidade, responsabilidade e espiritualidade, ela não beneficia apenas seus membros; ela contribui para a construção de uma comunidade mais justa, humana e estável.