Líder do Hezbollah agradece ao Irã por sua resistência contra Israel e os EUA

Qasem afirmou que os projetos hegemônicos da arrogância mundial fracassaram graças aos sacrifícios e à resistência do povo iraniano. Segundo ele, a República Islâmica enfrentou as potências dominantes e conseguiu frustrar os objetivos dos Estados Unidos e do regime sionista.

O líder do Hezbollah advertiu ainda que não se deve subestimar o que ocorreu na guerra imposta ao Irã, salientando que os objetivos dos agressores eram derrubar o sistema político e destruir a vida e a estabilidade do país.

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