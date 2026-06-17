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Líder do Hezbollah agradece ao Irã por sua resistência contra Israel e os EUA

18 junho 2026 - 01:41
News ID: 1828666
Líder do Hezbollah agradece ao Irã por sua resistência contra Israel e os EUA

O xeque Naim Qasem, líder do Movimento de Resistência Islâmica do Líbano (Hezbollah), expressou agradecimento ao Irã pelo papel desempenhado no fortalecimento da resistência libanesa e por contribuir para obrigar Israel e os Estados Unidos a interromperem sua agressão na Ásia Ocidental.

Qasem afirmou que os projetos hegemônicos da arrogância mundial fracassaram graças aos sacrifícios e à resistência do povo iraniano. Segundo ele, a República Islâmica enfrentou as potências dominantes e conseguiu frustrar os objetivos dos Estados Unidos e do regime sionista.

O líder do Hezbollah advertiu ainda que não se deve subestimar o que ocorreu na guerra imposta ao Irã, salientando que os objetivos dos agressores eram derrubar o sistema político e destruir a vida e a estabilidade do país.

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