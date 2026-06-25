Primeiro-ministro da Escócia: Meu governo está firmemente ao lado da comunidade muçulmana

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Após uma série de ataques violentos e suspeitos contra muçulmanos na cidade de Edimburgo, o primeiro-ministro da Escócia, John Swinney, visitou as mesquitas de Broomhouse e Annandale e reuniu-se com membros da comunidade muçulmana local. A visita ocorreu em meio ao clima de tensão que tomou conta da cidade após os recentes incidentes.

O início dos incidentes remonta à noite de sexta-feira, quando dois homens foram atacados nas proximidades da mesquita de Broomhouse. Em seguida, foram registrados diversos relatos de agressão, roubo, ameaças e atos de vandalismo em diferentes pontos da cidade, que deixaram cinco pessoas feridas ao todo.

No âmbito das investigações, um homem de 36 anos foi preso e formalmente acusado. Ele deverá comparecer em breve perante o Tribunal Superior de Edimburgo.

Em declarações firmes, Swinney classificou os ataques como "repugnantes" e afirmou: "O ódio em nossas ruas é inaceitável." Ao expressar profunda compaixão pelas vítimas, destacou que ninguém na Escócia deve viver com o temor de ser alvo de violência por causa de sua identidade ou de suas crenças. O primeiro-ministro da Escócia também assegurou que todos os responsáveis por esses atos de violência serão levados à Justiça.

Dirigindo-se à comunidade muçulmana, o primeiro-ministro da Escócia afirmou: "Meu governo permanece firmemente solidário com a comunidade muçulmana." Ele ressaltou que atos de ódio jamais definirão a Escócia e que são os valores compartilhados de respeito, inclusão e compaixão que moldam a identidade nacional da Escócia.

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