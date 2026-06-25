A reação da Senhora Zaynab (a.s.) ao ver o corpo sagrado de seu irmão

Após o martírio do Senhor dos Mártires, o Imam Hussein (a.s.), a Senhora Zaynab (a.s.) dirigiu-se, à frente das mulheres da Casa Profética, ao campo de Karbala. Ao contemplar o corpo de seu irmão, coberto de sangue e dilacerado, sem pronunciar qualquer palavra de queixa, dirigiu-se ao Mensageiro de Deus (s.a.a.s.) dizendo: “Ó Mensageiro de Deus... este é o teu Hussein, coberto de sangue e com seu corpo despedaçado.” Em seguida, em total submissão à vontade divina, suplicou: “Ó Deus, aceita este sacrifício da Família de Muhammad (s.a.a.s.).