O Movimento do Imam Hussein(AS) Vai Além de um Levante Histórico

É o que afirma Sheikh Ali Al-Fatlawi, professor na Universidade Warith Al-Anbiya, em Karbala, que, em um artigo, discutiu a permanência do movimento husseinita e seu impacto na opinião pública.

Seu artigo é o seguinte:

Antes de discutir os fatores que contribuíram para a permanência do movimento husseinita e que desempenharam um papel importante em sua continuação, devemos primeiro compreender os conceitos de movimento e revolução. Existe uma característica distintiva entre eles?

Definição de Nahdha (movimento)

Linguisticamente, Nahdha significa levantar-se, estar alerta e ativo, insurgir-se contra o inimigo, apressar-se para enfrentá-lo, resistir e avançar no caminho do progresso. Idiomaticamente, Nahdha é uma descrição positiva das mudanças criadas por aqueles que a iniciam.

Linguisticamente, Inghilab (em árabe) significa levantar-se, surgir, expandir-se, água jorrando, etc. Idiomaticamente, é uma mudança fundamental na ordem política ou social realizada pelo povo.

Ao examinarmos esses dois conceitos, encontramos uma diferença clara entre eles, uma diferença que não é facilmente perceptível: uma Nahdha é uma descrição positiva de um estado de mudança caracterizado pelo desenvolvimento e progresso, enquanto um Inghilab é um estado de rebelião e revolta contra a ordem existente, independentemente de ser positivo ou negativo.

Quando consideramos o movimento de Ashura, podemos aplicar o conceito de Inghilab a ele, pois foi uma rebelião contra uma ordem corrupta, mas era uma situação positiva repleta de características que conduzem a sociedade à perfeição, ao desenvolvimento e ao progresso. Portanto, engloba também o conceito de Nahdha.

Fatores que Afetam a Permanência dos Movimentos

Muitos movimentos ocorreram antes e depois do levante do Imam Hussein (AS), mas nenhum deles alcançou essa permanência. Nenhum deles atingiu o mesmo nível de respeito e honra, nem o mesmo nível de imitação e modelo de vida que o levante do Senhor dos Mártires (AS). Neste abençoado movimento, encontramos incontáveis elementos que servem como modelos exemplares em todos os campos — religioso, social, militar, psicológico e emocional. De fato, vemos claramente que os princípios e valores de movimentos anteriores foram integrados no levante do oprimido neto do Profeta (SAAS). Não é exagero dizer que o Ashura do Imam Hussein (AS) é a essência e o ápice de todos os movimentos nobres, razão pela qual permaneceu dinâmico ao longo dos séculos. Essa permanência se deve aos fatores fundamentais sobre os quais este perfeito movimento divino foi construído. Entre esses fatores estão os seguintes:

1. Princípios Divinos: Ao examinar os versículos do Sagrado Alcorão, torna-se claro que Deus Todo-Poderoso destinou para Si mesmo a vitória de Seus companheiros que chamam o povo a apoiar Sua palavra, implementar Seu caminho, adotar Seus princípios e difundir Sua religião, a religião da verdade, como declarou em Sua palavra (Versículo 28 da Surata Al-Fath). Há muitos versículos nobres que afirmam claramente a necessidade de adotar os princípios divinos encontrados na religião da verdade, e foi isso que o Imam Hussein (AS) fez em seu levante. Outros versículos confirmam a ocorrência da vitória divina e a realização do que Deus Todo-Poderoso garantiu, como Sua declaração no Versículo 123 da Surata Al-Imran.

Com isso, compreendemos a necessidade da aprovação de Deus Todo-Poderoso aos princípios de qualquer revivificação ou chamado ao Islã, bem como que a vitória divina não se limita apenas à vitória militar, mas à vitória em todos os níveis, incluindo a continuação do movimento para que possa permanecer como um farol de orientação.

2. A Personalidade do Líder: Todas as características de liderança estão encarnadas no líder divinamente designado, que é o verdadeiro representante de Deus na terra e a prova final para a Ummah. O Profeta (SAAS) disse sobre o Imam Hussein (AS): "Hassan e Hussein são os Imames da minha Ummah após seu pai." Daí fica claro em que medida o sucesso do movimento husseinita depende de seu líder. Ele é o Imam infalível, o mais perfeito, o mais piedoso, o mais devoto, o mais corajoso, o mais sábio, o mais generoso, o mais ascético e o ser humano mais capaz; de fato, ele possui todas as características da perfeição de um líder divinamente designado.

Com o segundo ponto, aprendemos a necessidade de um líder digno que supere seus pares em todas ou na maioria das características necessárias para alcançar um movimento completo e bem-sucedido.

3. Planejamento: Sem dúvida, o planejamento é um dos fundamentos importantes dos quais depende o sucesso de um movimento ou revolução; de fato, é o segredo de seu sucesso. Isso é confirmado pela declaração do Profeta (SAAS) sobre o Imam Hussein (AS): "Este filho meu — Hussein (AS) — será morto na terra do Iraque. Quem de vocês estiver presente naquele momento deve apoiá-lo."

O que Aba Abdullah (AS) fez ao determinar o momento do movimento, anunciar a revolução e seus objetivos, e o método de seleção de seus companheiros é um elemento desse planejamento.

4. Participação Midiática: O apoio significativo da mídia, especialmente da família do Profeta (SAAS) e de seus companheiros, desempenhou um papel importante no sucesso e na sustentabilidade do movimento. Isso é especialmente verdadeiro quanto ao papel midiático do Imam Zayn al-Abidin (AS) e de Hazrat Zaynab al-Kubra (SA), bem como a assistência militar de Abbas ibn Ali (AS) e Ali ibn al-Hussein (AS). A conclusão principal é: o pleno apoio dos líderes da Ummah, ou daqueles que têm influência e autoridade, é essencial para garantir o sucesso de nossos esforços e a realização de nossos objetivos, tanto nos níveis social quanto individual.

Os Objetivos do Movimento e Seu Impacto na Opinião Pública

O sagrado movimento husseinita tinha muitos objetivos e ideais elevados, alguns dos quais foram explicitamente declarados pelo Imam (AS) e outros ainda mais profundos. Vale mencionar alguns do que o Imam Hussein (AS) declarou para que possamos considerá-los como luz orientadora em nossas vidas sociais, jihadistas e individuais:

Derrubar o opressivo governo omíada e reviver o justo governo islâmico. Abster-se de conceder legitimidade ao opressor, seja por aliança ou silêncio, como declarado em sua afirmação: "Alguém como eu jamais dará lealdade a alguém como ele (Yazid)." Cumprir os deveres religiosos, pelos benefícios significativos que isso terá para toda a humanidade até o Dia do Juízo. Salvar a Ummah das consequências desastrosas que o regime omíada lhes impôs. Educar a Ummah para se libertar das correntes dos opressores. Declarar o direito dos Ahl al-Bayt (AS) ao califado, pois são dignos dele. O objetivo geral que conecta os anteriores e posteriores é preservar a religião do Islã.

Objetivos

O Imam Hussein (AS) queria instalar um conjunto de valores e conceitos nobres que o Islã preconiza nas gerações que viveram em seu tempo e nas que vieram depois. Entre eles:

A. Rejeição de qualquer governo que não seja baseado na legitimidade, na lógica e no mérito.

B. Conceder legitimidade àqueles que não a merecem não é permissível.

C. O silêncio diante da injustiça não é permissível, pois perpetua a injustiça e destrói a justiça.

D. Apoiar os oprimidos, afastar deles o dano, a opressão e a dor, e restituir os direitos aos seus legítimos donos.

E. Livrar-se do espírito de derrotismo e submissão, e não arriscar a saúde ao custo de perder princípios e valores.

F. A necessidade de escolher as pessoas mais dignas e apoiar os qualificados para aceitar responsabilidades.

G. Sacrificar as coisas mais preciosas em prol da preservação da religião.

H. A obrigação de cumprir os deveres religiosos sem necessidade de conhecer sua sabedoria.

I. O governante deve ser caracterizado pela piedade, honestidade e pureza exterior e interior.

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