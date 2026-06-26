Al-Houthi: Não permaneceremos em silêncio diante dos esforços do regime sionista para se infiltrar no Chifre da África

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Sayyid Abdul-Malik al-Houthi, líder do movimento Ansarullah do Iêmen, enfatizou que não permaneceremos de braços cruzados diante dos esforços do inimigo sionista para transformar a Somalilândia em uma base no Golfo de Áden e no estreito de Bab al-Mandab, com o objetivo de controlar o Mar Vermelho.

Em seu discurso por ocasião de Ashura, o décimo dia do mês de Muharram, al-Houthi destacou a firmeza do povo iemenita e seu compromisso com as grandes causas da Ummah Islâmica, tendo como principal delas a causa palestina.

Ele também abordou o memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos e afirmou que a vitória do Irã representa uma importante vitória para todo o Eixo da Resistência e da Jihad, bem como para toda a Ummah Islâmica, em uma das etapas mais importantes do confronto entre nossa Ummah e seus inimigos.

Al-Houthi acrescentou que mantemos uma coordenação contínua com nossos irmãos no Eixo da Resistência e da Jihad em relação a cada novo desdobramento. Não hesitaremos em cumprir nosso dever islâmico de enfrentar os inimigos de nossa Ummah diante de qualquer nova agressão escalatória que venham a lançar em qualquer uma das frentes da jihad, tendo Gaza como a principal delas.

Sobre os planos do regime sionista para a região da Somalilândia, o líder do movimento Ansarullah do Iêmen afirmou: "Estamos acompanhando de perto os desdobramentos da situação na Somália e os esforços do inimigo sionista para transformá-la em uma base destinada a dominar o Golfo de Áden, o estreito de Bab al-Mandab e controlar o Mar Vermelho."

Ele acrescentou: "Ao mesmo tempo em que conclamamos a Ummah Islâmica e os países litorâneos do Mar Vermelho a adotarem uma posição unificada para impedir a concretização desse objetivo do inimigo sionista, enfatizamos que não permaneceremos de braços cruzados diante de qualquer presença sionista na Somalilândia, nem esperaremos que os hesitantes assumam uma posição. Pelo contrário, sempre que o inimigo sionista estabelecer qualquer tipo de presença, tomaremos a iniciativa utilizando todos os meios disponíveis."

Al-Houthi conclamou os governos islâmicos a corrigirem a situação na Somália, a dedicarem maior atenção ao povo somali e a apoiá-lo diante das ações do regime sionista contra o país. Segundo ele, essas ações representam uma ameaça à soberania da Somália e um perigo para os países islâmicos.

No âmbito interno, o líder do movimento Ansarullah do Iêmen também enfatizou: "Nós, como povo iemenita, não aceitaremos a continuidade da agressão, da ocupação e do cerco americano-sauditas contra nosso país. Agiremos com base em nossa posição justa, em nossa causa legítima e na injustiça que nos foi imposta para nos libertarmos dessa situação por todos os meios legítimos, para que nosso povo alcance a plena independência, viva com dignidade e recupere suas riquezas nacionais e todos os seus direitos legítimos. Agradeço a ampla mobilização popular e as grandes reuniões tribais que reafirmaram essa posição."

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