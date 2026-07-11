Sangue puro dos mártires será vingado: Líder supremo

O Líder da Revolução Islâmica, o Aiatolá Seyed Mojtaba Khamenei, jurou que a vingança contra os "criminosos e desprezíveis assassinos" é certa.

Em uma mensagem divulgada após as cerimônias fúnebres do Líder mártir da Revolução Islâmica, o Aiatolá Seyed Ali Khamenei, o Líder expressou profunda gratidão pela participação "surpreendente, devastadora para o inimigo e histórica" nas cerimônias.

O Aiatolá Seyed Mojtaba Khamenei elogiou a participação popular massiva no Irã e no Iraque, chamando-a de uma extraordinária demonstração de apoio.

"Prometemos vingar o sangue puro do Líder mártir e de todos os mártires dessas duas guerras contra os criminosos e desprezíveis assassinos", declarou o Aiatolá Khamenei.

"Agradeço sinceramente a presença de dezenas de milhões de pessoas nas cidades e vilarejos do Irã e do Iraque, especialmente em Teerã, Qom, Najaf, Karbala e Mashhad", disse ele, descrevendo a participação como "surpreendente, devastadora para o inimigo e histórica".

Dirigindo-se diretamente ao Líder mártir, o Aiatolá Khamenei disse: "Com os olhos marejados e os corações partidos, ao nos despedirmos de seu corpo, prometemos preservar sua escola de pensamento e seguir firmemente o caminho reto que você traçou, sem temer nenhuma dificuldade e depositando nossa confiança, assim como você fez, nas promessas de Deus."

O Líder declarou que vingar o sangue do Líder mártir e de todos os mártires dessas duas guerras de agressão dos EUA e de Israel contra o Irã era "a exigência de nossa nação e deve certamente ser cumprida".

O Aiatolá Khamenei disse que os responsáveis "levarão para seus túmulos o sonho de uma morte tranquila na cama", acrescentando que a promessa "não depende de minha presença ou da de outras autoridades".

"Estejamos aqui ou não, isso se realizará, e em breve, pessoas livres em todo o mundo cumprirão, cada uma, parte dessa missão divina", disse ele.

O Aiatolá Khamenei também prestou homenagem àqueles martirizados junto com o Líder mártir, dizendo: "Bem-aventurados sois vós, que agora sois convidados do Mestre a quem servistes com devoção."

Dirigindo-se a Ali ibn Musa al-Rida (que a paz esteja com ele), o oitavo Imam dos muçulmanos xiitas, a mensagem descreveu o Líder mártir como "um servo humilde" que havia dedicado tudo à sua fé e ao serviço do Imam.

Expressou a esperança de que, no futuro, ele estivesse entre os justos que acompanham Muhammad al-Mahdi, o Imam aguardado na crença xiita.

O comunicado concluiu oferecendo condolências ao Imam da Era e orando pela elevação de todos os que foram mortos.

"Pedimos a Deus que conceda a todos os mártires as mais altas posições, que conceda paciência às suas famílias, e que conceda à nação iraniana oprimida uma vitória decisiva e iminente, se Deus quiser", concluiu.

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