Em entrevista à IQNA, Sergei Zagrobelny, que estava em Teerã para participar da cerimônia de despedida do Líder mártir, enfatizou a elevada posição do Mártir Khamenei na promoção da coexistência entre as religiões.

Zagrobelny, que também é representante do Quirguistão no Grupo de Direitos Humanos da Ásia Central, explicou a postura do Líder mártir em relação à coexistência pacífica entre as religiões e à ênfase nos pontos em comum religiosos, dizendo: "Temos um único Deus no Islã e no Cristianismo, e todos que estudaram os livros sagrados sabem que, em todos eles, é explicado o tipo de abordagem que os seres humanos devem ter uns com os outros. De fato, as pessoas que acreditam em uma religião deveriam ter a mesma postura umas com as outras. Não importa para nós no que uma pessoa acredita, porque os princípios estabelecidos nos livros sagrados são claros."

Ele disse que o Líder mártir sempre enfatizou a necessidade de proibir insultos às coisas sagradas das religiões. "Sabemos que ele tinha uma visão de respeito às diferentes religiões e a seus representantes, e é por isso que representantes de diferentes religiões vieram se despedir dele em Teerã."

Em sua avaliação sobre a presença de delegações internacionais na cerimônia de despedida do Líder mártir, Zagrobelny considerou o Irã o berço da civilização e da espiritualidade, e disse que o Irã é um país que possui tanto uma elevada herança espiritual quanto um valioso patrimônio mítico, como o Shahnameh de Ferdowsi.

"No Shahnameh de Ferdowsi, vemos que gestores, líderes e autoridades de um governo devem tomar medidas em direção a objetivos divinos. Quando essa abordagem existe na gestão de um país, a nação também apoia o governo. De fato, foi essa abordagem que permitiu ao Irã ocupar a posição de uma das primeiras civilizações do mundo, e podemos ver a continuidade dessa abordagem no Irã até hoje."

Em outro momento da entrevista, a figura cristã do Quirguistão destacou a liberdade da minoria cristã no Irã e a ênfase do Líder mártir na proteção de seus direitos.

Zagrobelny também se referiu ao confronto entre as potências globais e os valores morais e religiosos, observando: "Existem algumas potências globais que desejam destruir países, e, para isso, atacam os valores humanos e os fundamentos essenciais dos governos. É por isso que vemos que as potências globais contrárias aos valores humanos, à família e à religião se uniram e estão agindo contra o Irã e a Rússia."

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