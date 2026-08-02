Procissão do Arbaeen É Realizada com os Mais Altos Níveis de Segurança e Ordem: Embaixador

Em entrevista à Rádio Arbaeen, Mohammad Kazem Al-Sadeq disse: "Ano após ano, o Arbaeen se torna mais grandioso, mais bem organizado, e é realizado com menos problemas. Nos últimos dias, visitei muitas das principais rotas de peregrinação, incluindo os postos de fronteira de Mehran, Shalamcheh e Chazabeh, além de Kadhimiya e Samarra. Felizmente, os peregrinos iranianos estão realizando sua peregrinação com total segurança e em condições favoráveis."

Ele agradeceu ao governo e ao povo iraquianos, dizendo: "Nossos irmãos iraquianos têm ido muito além do esperado no acolhimento aos peregrinos e na prestação de serviços, e merecem nosso sincero reconhecimento."

Ressaltando que o Arbaeen deste ano está sendo conduzido com o mínimo de desafios, Al-Sadeq afirmou: "Em meus encontros com autoridades iraquianas em diferentes localidades, notei que, em anos anteriores, nossas discussões geralmente se concentravam em problemas, incidentes e preocupações de segurança. Mas este ano, graças a Deus, estamos testemunhando um Arbaeen tranquilo, seguro e bem organizado, e falamos mais sobre suas conquistas do que sobre suas dificuldades."

Referindo-se à melhoria dos serviços nos postos de fronteira, ele acrescentou: "Os serviços nas fronteiras melhoraram significativamente em comparação com os anos anteriores. A infraestrutura, as rotas de transporte e as instalações para os peregrinos foram todas modernizadas. Os peregrinos que entram no Iraque ou retornam ao Irã expressaram satisfação com as medidas adotadas pelas autoridades de ambos os lados da fronteira."

Ele expressou a esperança de que os dias restantes das cerimônias do Arbaeen prossigam em completa paz, segurança e sem quaisquer problemas.

O embaixador iraniano também se referiu às atividades do comando de serviços do Irã no Iraque, informando que 10 centros de serviço estão em operação em cidades como Basra, Kadhimiya, Najaf, Karbala, Erbil e Sulaymaniyah, além dos postos de fronteira de Shalamcheh, Chazabeh e Khosravi, para auxiliar os peregrinos.

Ele acrescentou que oito comitês especializados — incluindo os de cultura, mídia, socorro e pessoas desaparecidas, serviços médicos, logística, segurança e outras unidades de apoio — estão trabalhando ininterruptamente. Os peregrinos podem visitar esses centros para obter orientação, e quaisquer problemas que enfrentem são resolvidos o mais rápido possível.

Al-Sadeq concluiu agradecendo aos peregrinos iranianos por conduzirem suas viagens com responsabilidade, cooperarem com as autoridades e respeitarem a ordem e os regulamentos.

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