Arbaeen: Uma Manifestação da Hospitalidade do Imam Husayn (A.S.) e da Era da Aparição

A peregrinação é o eixo de uma jornada espiritual completa rumo à construção da Ummah Islâmica unida. A Ziyarat de Arbaeen, ao refletir a hospitalidade e os elevados valores morais do Imam Husayn (A.S.), oferece uma imagem das relações entre os fiéis na Era da Aparição. É essa manifestação espiritual que, ano após ano, atrai milhões de peregrinos a percorrer novamente esse caminho de fé.