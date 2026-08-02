Por que o ser humano, cansado da vida moderna, encontra paz no Arbaeen?

O Alcorão Sagrado, com uma sutileza ímpar, expressa essa verdade: o coração humano só encontra tranquilidade quando conectado à fonte divina inesgotável. Ele afirma: "Em verdade, com a lembrança de Deus os corações se tranquilizam" [1]. Na vida moderna, a lembrança de Deus perdeu-se no ruído das máquinas e nas preocupações materiais, e o ser humano esqueceu a fonte principal de sua paz. O cansaço do homem de hoje não é físico, mas um esgotamento da alma que, distanciada de sua origem, sente-se sufocada na estranheza deste mundo resplandecente.

É nesse ambiente empoeirado que surge subitamente o fenômeno chamado Arbaeen. O ser humano exausto, com uma mochila carregada de ansiedades e preocupações, põe os pés num caminho que não se parece em nada com o mundo de competição e cobiça que o cerca. Aqui, ninguém tenta superar o outro. Nesse percurso, respirar é diferente; o ar desse espaço parece impregnado de amor e abnegação, algo que a alma sedenta do homem moderno há anos deseja experimentar.

A Atração de Hussein; Um Ímã que Rompe as Fronteiras do Cansaço

O grande segredo do Arbaeen reside no centro de sua bússola: a sagrada presença do Senhor dos Mártires, Imam Hussein (que a paz esteja sobre ele). O Imam Hussein (que a paz esteja sobre ele) é um sol cujo calor de amor derrete o congelamento das emoções do homem moderno. O Profeta (que a paz e as bênçãos estejam sobre ele) disse em uma frase luminosa: "Em verdade, o martírio de Hussein (que a paz esteja sobre ele) possui um calor nos corações dos crentes que jamais se arrefece" [2]. Esse calor é o mesmo ímã que atrai as almas exaustas de todo o mundo, concedendo-lhes, em meio ao frio da rotina, uma vida nova e um calor revigorante.

Quando o peregrino pisa no caminho paradisíaco que vai de Najaf a Karbala, gradualmente se despoja de todos os apegos e rótulos sociais da era moderna. Ele já não é mais um gerente, um engenheiro, um rico ou um pobre; é apenas um "peregrino", um amante que caminha a pé em direção ao Amado. Esse despojar-se das máscaras sociais e o retorno à identidade humana autêntica e sem adereços é exatamente o que os psicólogos chamam de ápice da libertação psicológica — mas, no Arbaeen, essa libertação se manifesta com a essência pura do monoteísmo.

Nesse caminho, o peregrino depara-se com um fenômeno que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo moderno: o "serviço generoso e amoroso". Anfitriões que oferecem seus poucos pertences aos peregrinos com lágrimas e súplicas de alegria quebram as equações da economia capitalista. O Imam Sadiq (que a paz esteja sobre ele), descrevendo os peregrinos de Hussein (que a paz esteja sobre ele), afirmou: "Deus confiou ao túmulo de Hussein (que a paz esteja sobre ele) quatro mil anjos, de cabelos desgrenhados e cobertos de poeira, que choram por ele até o Dia do Juízo" [3]. Um ambiente onde os anjos estão presentes e a espiritualidade emana de cada canto, naturalmente purifica a psique humana de todo estresse e ansiedade terrenos, mergulhando-o num oceano de serenidade.

O Arbaeen; O Exercício de Respirar na Cidade Ideal Prometida

O Arbaeen não é apenas uma procissão religiosa para homenagear um evento do passado; é uma janela luminosa para o futuro e uma prévia da sociedade Mahdavi. O ser humano moderno, cansado da opressão, da desigualdade e da injustiça dos sistemas globais, experimenta no caminho do Arbaeen uma sociedade inteiramente baseada na fraternidade, na igualdade e no amor incondicional. Essa experiência breve, porém infinitamente profunda, dá-lhe esperança e afasta de sua alma a depressão causada pelas trevas do mundo atual.

Nesta cidade ideal temporária, ninguém se sente estrangeiro. As fronteiras geográficas, as diferenças raciais e as diversas línguas perdem a cor e se unificam sob a bandeira gloriosa de "Ya Hussein". Essa imensa solidariedade mostra ao ser humano cansado que ainda é possível ter esperança na humanidade. Na luminosa súplica da Ziyarat do Arbaeen, lemos: "E ele ofereceu sua vida por Ti, para salvar Teus servos da ignorância e do desnorteamento do desvio" [4]. O Imam Hussein (que a paz esteja sobre ele) deu o sangue de seu coração para salvar o ser humano do desnorteamento e da perplexidade; e hoje, o caminho do Arbaeen é exatamente o navio de salvação que conduz o homem afogado na perplexidade da modernidade ao porto seguro da paz.

Por fim, o retorno dessa viagem não é um simples regresso ao ponto de partida. O peregrino que provou essa paz pura com todas as suas células retorna à sua vida cotidiana com um novo olhar e uma alma polida. Ele aprendeu que, em meio às tempestades ferozes da vida moderna, possui uma âncora segura dentro de si e em sua conexão com a Ahl al-Bayt (que a paz esteja sobre eles). O Arbaeen é a receita curativa do céu para a humanidade cansada; é um convite universal a todos aqueles que buscam algo perdido, para que possam aquietar seu coração inquieto no abraço misericordioso de Hussein e, com energia redobrada, trilhar o belo caminho da servidão.

Fontes e Notas:

[1] Alcorão Sagrado, Surata Ar-Ra'd, versículo 28. (Tradução: Sabei que é com a lembrança de Deus que os corações se tranquilizam.)

[2] Muhaddith Nuri, Mustadrak al-Wasa'il, vol. 10, p. 318. (Tradução: Em verdade, o martírio de Hussein (que a paz esteja sobre ele) possui um calor nos corações dos crentes que jamais se arrefece.)

[3] Ibn Qulawayh al-Qummi, Kamil al-Ziyarat, p. 119. (Tradução: Deus confiou ao túmulo de Hussein (que a paz esteja sobre ele) quatro mil anjos, de cabelos desgrenhados e cobertos de poeira, que choram por ele até o Dia do Juízo.)

[4] Sheikh Tusi, Tahdhib al-Ahkam, vol. 6, p. 113. (Parte da Ziyarat do Arbaeen: E ele ofereceu sua vida por Ti, para salvar Teus servos da ignorância e do desnorteamento do desvio.)