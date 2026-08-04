Milhares Participam da Marcha do Arbaeen em Dearborn para Enfatizar a Defesa do que é Correto

Eles comeram, rezaram e caminharam sob uma chuva fina constante no domingo para homenagear um líder religioso martirizado há mais de 1.300 anos, após se recusar a se submeter a um tirano.

As nuvens escuras e a chuva não pareceram diminuir o ânimo dos milhares de participantes na marcha de quase 2 quilômetros, do Centro Islâmico Karbalaa, na Warren Avenue, até o Ford Woods Park, na Ford Road, como parte da 31ª celebração anual do Arbaeen em Dearborn.

Ao longo da Greenfield, entre a Warren e a Ford Road, dezenas de tendas foram montadas, atendidas por voluntários que distribuíam garrafas d'água, doces e outros alimentos aos transeuntes.

A cerimônia de luto do Arbaeen, que cai em 4 de agosto neste ano, é uma das maiores reuniões religiosas do mundo.

Ela marca o 40º dia após Ashura, o aniversário do martírio do neto do Profeta Muhammad (PBUH), o Imam Hussein (AS).

Todos os anos, uma enorme multidão de xiitas se dirige a Karbala, onde está localizado o santuário sagrado do Imam Hussein (AS), para realizar os ritos de luto.

"Fazemos isso todos os anos", disse Hyder Al-Huri, proprietário da Halal Pizza em Dearborn, que doou 120 pizzas. "Isso é sobre honrar a liberdade e a bondade. Nosso profeta nos ensinou a sermos bondosos com todos, independentemente de quem sejam."

Jafer Al-Shaheen, proprietário do Boss Hookah em Dearborn, disse ter doado cerca de US$ 5.000 em alimentos.

"Mas não se trata de dinheiro", disse ele. "Trata-se de defender o que é certo."

A reunião do Arbaeen no Iraque é uma das maiores aglomerações de pessoas do mundo. O ex-ditador iraquiano Saddam Hussein proibiu a peregrinação do Arbaeen, mas, após sua deposição em 2003, o evento cresceu, passando de cerca de 2 milhões de participantes para 21 milhões no ano passado.

O evento começou em Dearborn em 2004, com a participação supostamente crescendo a cada ano. Os organizadores tradicionalmente distribuem comida aos participantes da marcha ao final do percurso, à medida que o evento tem crescido.

Após uma cerimônia e orações no Centro de Educação Islâmica Karbalaa, na Warren, a procissão seguiu pela Greenfield, com os participantes carregando bandeiras e outras faixas em homenagem ao Imam Hussein (AS). A procissão terminou no Ford Woods Park, onde dezenas de tendas de alimentos foram montadas, oferecendo milho na espiga, melancia e sanduíches de shawarma.

Na extremidade norte do Ford Woods, um tapete de oração foi estendido sobre a grama, com vários homens ajoelhados e orando, voltados para o nordeste, em direção a Meca.

"Estamos aqui pela glória de Deus e pela mensagem", disse Mo Rida, que ajudou parentes a distribuir comida em uma tenda no Ford Woods. "A mensagem é que todos sejam tratados com amor e respeito."

Iogurte defumado, limonada e raspadinhas (sno-cones) estavam no cardápio da tenda de Rida.

"Temos um grupo de voluntários — primos, tios", disse Rida. "Eles doam milhares de dólares e muito tempo, mas Deus nos recompensa. Esperamos ansiosamente por isso todos os anos."

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