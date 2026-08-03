Ashura: Uma Escola para Compreender o Verdadeiro Significado da Vitória

Na cultura de Ashura, a vitória não se resume à sobrevivência ou ao triunfo militar. Muitas vezes, é o sangue dos mártires e a mensagem dos sobreviventes que tornam a verdade eterna. Foi por isso que, após Karbala, o Imam Sajjad (A.S.) declarou que, enquanto o nome do Profeta Muhammad (S.A.A.S.) permanecesse vivo, o movimento do Imam Husayn (A.S.) continuaria vitorioso e imortal.