O Testemunho sobre o Glorioso Desfecho do Imam Husayn (A.S.) – Parte 8

Após apresentar a missão e a luta do Imam Husayn (A.S.), a Ziyarat de Arbaeen destaca o seu glorioso desfecho e convida o peregrino a testemunhar a pureza de sua conduta, sua fidelidade ao depósito divino e o êxito de sua missão. Nesse trecho, a vida, o martírio e a injustiça sofrida pelo Imam Husayn (A.S.) são apresentados como a expressão perfeita da lealdade à aliança com Deus e como um modelo eterno de vida pautada pela fé e pela devoção.