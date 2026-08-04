O Testemunho da Verdade da Revolta do Imam Husayn (A.S.) – Parte 9

Neste trecho, a Ziyarat de Arbaeen apresenta o horizonte final da Revolta de Ashura e o destino dos dois campos: o da verdade e o da falsidade. Ao testemunhar a fidelidade absoluta do Imam Husayn (A.S.) à aliança divina e sua luta sincera pela causa de Deus, o peregrino reafirma sua fé no cumprimento das promessas divinas: a vitória e a honra para os defensores da verdade, e a ruína e o castigo para os inimigos e aqueles que abandonaram o Senhor dos Mártires.