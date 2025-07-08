Lula chama postura de Trump de 'irresponsável' após ameaças ao BRICS e afirma que mundo não quer 'imperador'

Os países em desenvolvimento reunidos na cúpula dos BRICS, realizada nesta segunda-feira, rejeitaram a acusação de Trump, que classificou o bloco como “antiamericano”. Lula, por sua vez, declarou que o mundo não deseja um imperador, após Trump ameaçar impor tarifas adicionais ao grupo.
A ameaça de Trump, feita na noite de domingo, ocorreu enquanto seu governo se preparava para concretizar dezenas de acordos comerciais com diversos países antes do prazo de 9 de julho, data que fixou para impor fortes “tarifas de retaliação”.
Embora a administração Trump não tenha a intenção de aplicar imediatamente uma tarifa adicional de 10% contra os países do BRICS, o fará caso algum deles adote políticas que sua equipe considere “antiamericanas”, segundo revelou uma fonte familiarizada com o assunto.
Ao término da cúpula realizada no Rio de Janeiro, Lula adotou um tom desafiador ao ser questionado pela imprensa sobre as ameaças de Trump: “O mundo mudou. Não queremos um imperador”.
Referindo-se ao bloco, Lula afirmou: “Este é um conjunto de países que busca uma forma alternativa de organização da ordem econômica mundial. Por isso acredito que o BRICS incomoda alguns”.
Em fevereiro, Trump já havia advertido que os países membros do BRICS enfrentariam tarifas de 100% se tentassem minar o papel do dólar americano no comércio internacional.
Lula reiterou, nesta segunda-feira, sua convicção de que o comércio global precisa de alternativas ao dólar. “O mundo deve encontrar um caminho para que nossas relações comerciais não dependam do dólar”, declarou ao término da cúpula.
“Obviamente, é preciso agir com responsabilidade. Os bancos centrais devem dialogar entre si. É um processo gradual, até que se consolide”, acrescentou.
Outros membros dos BRICS também rejeitaram as ameaças de Trump.
Em um contexto no qual fóruns como o G7 e o G20 estão estagnados devido a profundas divisões internas, e diante da abordagem disruptiva de Trump — centrada em sua política de “EUA primeiro” —, os BRICS se posicionaram como um espaço alternativo para a diplomacia multilateral em meio ao aumento dos conflitos e das guerras comerciais.
Em uma declaração conjunta publicada na tarde de domingo, os líderes dos BRICS condenaram a recente agressão contra o Irã — país membro do grupo — e alertaram que o aumento das tarifas ameaça o comércio global, em uma crítica implícita à política tarifária de Trump.
Poucas horas depois, Trump advertiu que imporia sanções aos países que tentassem se integrar ao bloco.
O grupo BRICS original — Brasil, Rússia, Índia e China — realizou sua primeira cúpula em 2009. Posteriormente, a África do Sul se incorporou ao bloco, e no ano passado Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos foram admitidos como membros plenos. A Arábia Saudita aceitou formalmente o convite para adesão, embora, por enquanto, participe como país parceiro.
Mais de 30 países manifestaram interesse em ingressar no BRICS, seja como membros plenos ou como associados.
...............
308
Your Comment