Hasteamento da bandeira de alegria e júbilo no santuário do Imam Ali (a.s.)

Às vésperas do nascimento do Imam Ali (a.s.)a bandeira da festa e do júbilo foi hasteada no santuário sagrado desse nobre Imam, em Najaf al-Ashraf.

Na cerimônia realizada na manhã de hoje, com a presença dos servidores do santuário, peregrinos e moradores da vizinhança, a bandeira adornada com a expressão «يا وليد الكعبة» foi içada no topo da cúpula do santuário do Imam Ali (a.s.).

A cerimônia teve início com a recitação do Alcorão pelo recitador iraniano Karim Mansouri e, ao longo do evento, os convidados foram recebidos com a entrega de flores e xales abençoados do Santuário Alawita.

O Santuário Alawita, em Najaf al-Ashraf, por ocasião dos dias do nascimento do Imam Ali (a.s.), preparou programas especiais para celebrar essa grande festividade. Entre essas atividades estão a realização de encontros corânicos, a promoção de um concurso online, apresentações teatrais, um programa festivo especial para mulheres e a recepção no refeitório do Imam, localizado no pátio de Sayyida Fatima Zahra (a.s.).