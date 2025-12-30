  1. Home
  2. Temas Religiosos
  3. Conhecimentos

Hasteamento da bandeira de alegria e júbilo no santuário do Imam Ali (a.s.)

30 dezembro 2025 - 09:58
News ID: 1767774
Hasteamento da bandeira de alegria e júbilo no santuário do Imam Ali (a.s.)

Às vésperas do nascimento do Imam Ali (a.s.)a bandeira de alegria e celebração foi hasteada, em uma cerimônia, no santuário sagrado desse nobre Imam.

Às vésperas do nascimento do Imam Ali (a.s.)a bandeira da festa e do júbilo foi hasteada no santuário sagrado desse nobre Imam, em Najaf al-Ashraf.

Na cerimônia realizada na manhã de hoje, com a presença dos servidores do santuário, peregrinos e moradores da vizinhança, a bandeira adornada com a expressão «يا وليد الكعبة» foi içada no topo da cúpula do santuário do Imam Ali (a.s.).

A cerimônia teve início com a recitação do Alcorão pelo recitador iraniano Karim Mansouri e, ao longo do evento, os convidados foram recebidos com a entrega de flores e xales abençoados do Santuário Alawita.

O Santuário Alawita, em Najaf al-Ashraf, por ocasião dos dias do nascimento do Imam Ali (a.s.), preparou programas especiais para celebrar essa grande festividade. Entre essas atividades estão a realização de encontros corânicos, a promoção de um concurso online, apresentações teatrais, um programa festivo especial para mulheres e a recepção no refeitório do Imam, localizado no pátio de Sayyida Fatima Zahra (a.s.).

Tags

Contéudo Relacionado

Your Comment

You are replying to: .
captcha