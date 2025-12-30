Uma praga que, se não tomarmos cuidado, nos acometerá

ABNA Brasil:

Uma das mais importantes pragas de todas as revoluções é a regressão. O que é regressão? É quando o movimento que a revolução havia iniciado — e o povo avançava nesse caminho com força revolucionária e velocidade — em certos pontos se enfraquece, depois para e, em seguida, volta para trás; isso é regressão. Regressão significa retroceder. Todas as grandes revoluções da história que conhecemos — como a Revolução Francesa, a Revolução Russa e as revoluções ocorridas em países da África, da América Latina e de outras regiões — quase sem exceção, nos primeiros anos de sua existência, foram acometidas por esse mal. Que passem quarenta anos e os slogans da revolução permaneçam intactos, sem serem alterados ou abalados, isso não existe em nenhuma dessas revoluções; nós conseguimos preservar esses slogans. Mas o perigo é grande; é meu dever alertar o nosso querido povo sobre esse risco.

Se caminharmos em direção ao luxo e ao elitismo, isso é avançar rumo à regressão; se, em vez de dar atenção às classes desfavorecidas, nos tornarmos devotados às classes abastadas e gananciosas do país, isso é mover-se na direção da regressão; se, em vez de confiar no povo, passarmos a confiar em estrangeiros e depositarmos nossas esperanças nos alheios, isso é um movimento rumo à regressão. Isso não deve acontecer. As elites da sociedade precisam estar atentas; os gestores da sociedade precisam estar atentos. Os dirigentes do país devem vigiar com extrema atenção, e o povo também deve observar, acompanhar com sensibilidade o nosso comportamento, o comportamento dos gestores; com sensibilidade. A regressão é algo perigoso.

Quando a regressão acontece, o seu significado é que aquelas mesmas pessoas que antes eram revolucionárias continuam no poder, mas mudaram de linha, mudaram de caminho; como se a revolução tivesse ocorrido para que eles saíssem e nós entrássemos no poder! Não foi para isso que a revolução aconteceu. Revolução significa transformação; revolução significa mudança de rumo; revolução significa estabelecer objetivos elevados e avançar em direção a eles. Se esses objetivos forem esquecidos, então já não é mais revolução.