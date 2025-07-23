O movimento do Imam Hussein (A.S.) para Karbala, Apesar do Conhecimento do Martírio

Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA): Se o Imam Hussein (A.S.) sabia que seria martirizado ao ir para Kufa, por que não desistiu disso, embora muitos de seus companheiros o tivessem alertado que ele provavelmente perderia a vida ao ir para Kufa?

É claro que, como essas palavras se baseavam no histórico do povo de Kufa e não eram definitivas, aceitamos que não eram razão suficiente para que o Imam não cumprisse seu dever de Imamato. Mas quando Muslim ibn Aqeel lhe escreveu que estava sendo morto e que o povo de Kufa havia quebrado sua promessa, por que a decisão do Imam não mudou?

Afinal, se a decisão dele não ia mudar, por que ele enviou Muslim ibn Aqeel para Kufa para investigar a situação?

No início de seu governo, Yazid ordenou a seu governador em Medina que Hussein ibn Ali (que a paz esteja com ele) deveria prestar-lhe homenagem e, caso contrário, deveria ser morto (1). No entanto, o Imam se recusou a prestar homenagem a Yazid e declarou: "Uma pessoa como eu não prestará homenagem a uma pessoa como Yazid" (2). Assim, o Imam iniciou sua revolução contra o governo Omíada e a pessoa de Yazid com o objetivo de comandar o bem e proibir o mal e reviver a religião de seu avô (3).

Após a recusa em prestar homenagem a Yazid, o Imam Hussein (que a paz esteja com ele) partiu de Medina para Meca à noite, em 28 de Rajab do ano 60 AH, para preservar sua vida e a de seus companheiros (4). Ele permaneceu em Meca de 3 de Sha'ban do ano 60 AH (5) até 8 de Dhul-Hijjah do mesmo ano e, durante esse período, tentou alertar outros muçulmanos sobre o perigo que ameaçava a sociedade islâmica.

O ponto notável é que Yazid nunca se dispôs a retirar seu pedido de homenagem ao Imam Hussein (que a paz esteja com ele) e a ameaça de morte ao Imam (que a paz esteja com ele) em caso de recusa. O Imam expressou claramente essa questão em sua resposta a Ibn Umar. Suas palavras foram: "Essas pessoas não me deixarão... até que eu preste homenagem, e eu não quero fazer isso; portanto, eles me matarão" (6). Yazid estava tão determinado em sua decisão que enviou um grupo de homens armados a Meca com o objetivo de assassinar o Imam durante os dias do Hajj (7). Isso fez com que o Imam pensasse em deixar Meca, caso as condições permitissem.

Durante a permanência do Imam Hussein (que a paz esteja com ele) em Meca, o povo de Kufa enviou-lhe várias cartas, pedindo que ele viesse a Kufa para que, com a ajuda deles, pudesse se revoltar contra o governo de Yazid e dos Omíadas. A quantidade dessas cartas e pedidos foi tanta que o Imam enviou Muslim ibn Aqeel para eles para verificar a veracidade de suas alegações. Muslim, após chegar a Kufa, confirmou em uma carta ao Imam Hussein (que a paz esteja com ele) o grande número de juramentadores e convidou o Imam a Kufa (8). Com base nessa carta, o número de juramentadores era de 12 mil (9) ou 18 mil (10), e de acordo com alguns historiadores, todo o povo de Kufa havia jurado apoiar o Imam com Muslim (11).

Com base nessa carta, o número de juramentadores era suficiente para iniciar uma revolução em Kufa, e foi com base nisso que o Imam Hussein (que a paz esteja com ele), ao receber a carta de Muslim, partiu para Kufa (12). No entanto, depois que a notícia do martírio chegou ao Imam Hussein (que a paz esteja com ele) no meio do caminho, ele continuou sua jornada para Kufa por várias razões:

O pedido dos filhos e irmãos de Muslim era de vingar os assassinos de Muslim ibn Aqeel (13), o que tornou o Imam mais determinado a continuar o caminho. A posição do Imam (A.S.) era diferente da de Hazrat Muslim, e havia a possibilidade de que os kufanos se conscientizassem ao se deparar com o Imam e o apoiassem. Alguns companheiros do Imam lembraram-no disso, dizendo: "Por Deus, você não é como Muslim ibn Aqeel, e se você chegar a Kufa, as pessoas correrão para você mais rapidamente" (14).

Conclusão:

O Imam Hussein (que a paz esteja com ele) iniciou sua revolução com o objetivo de reformar a religião de seu avô e reviver o comando do bem e a proibição do mal. Yazid também havia ordenado que o Imam deveria prestar homenagem ou ser morto. Enquanto o Imam estava em Meca e convidava as pessoas à revolução, apenas o povo de Kufa declarou sua prontidão para ajudar o Imam. O grande número de juramentadores do Imam foi tal que encerrou o argumento para ele, e ele decidiu partir para Kufa. Mesmo após o martírio de Muslim ibn Aqeel, o Imam, após consultar seus companheiros, optou por continuar a jornada para Kufa.

Notas de Rodapé: