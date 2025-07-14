Irã responderá com ainda mais força caso o inimigo volte a cometer um erro

Em uma visita à Força Aeroespacial do Corpo de Guardiães da Revolução Islâmica (CGRI), o general de divisão Abdolrahim Musavi afirmou nesta segunda-feira que “a demonstração de poder da Força Aeroespacial na guerra de 12 dias (com Israel) superou todas as suas ações anteriores, sendo ainda mais significativa do que as da Defesa Sagrada” (guerra imposta pelo regime baathista do Iraque entre 1980 e 1988).

O general Musavi assegurou que a capacidade e a coragem dos combatentes iranianos não permitirão que a bandeira dos grandes comandantes que o país perdeu na guerra caia, e que, sem dúvida, avançarão até a vitória total da República Islâmica do Irã.

“Se o inimigo cometer novamente um erro, nossos combatentes estão totalmente preparados para dar uma resposta contundente e mais dolorosa do que antes”, enfatizou o general iraniano.

Por sua vez, o general de brigada Seyed Mayid Musavi, chefe da Divisão Aeroespacial do CGRI do Irã, reafirmou mais uma vez que, “com a graça de Deus e seguindo as diretrizes de ‘dedo no gatilho’, estamos plenamente preparados para responder a qualquer erro de cálculo ou possível nova provocação do inimigo”, alertou.

No dia 13 de junho, o regime de Israel iniciou uma agressão contra o Irã, sob o pretexto de destruir completamente o programa nuclear pacífico iraniano. A agressão israelense teve como alvos centros militares, instalações nucleares e áreas residenciais em Teerã (a capital) e em muitas outras cidades iranianas.

Mais de uma semana após a agressão, os Estados Unidos, por ordem do presidente Donald Trump, também se uniram a Israel e bombardearam três instalações nucleares iranianas em Fordo, Natanz e Isfahan, numa grave violação da Carta das Nações Unidas, do direito internacional e do Tratado de Não Proliferação (TNP) nuclear.

Em resposta, as Forças Armadas iranianas lançaram mísseis contra a base aérea dos Estados Unidos Al-Udeid, no Catar.

Após 12 dias de agressão israelense, a resposta esmagadora das Forças Armadas iranianas com o lançamento de centenas de mísseis e drones obrigou o regime de Tel Aviv a cessar a agressão e declarar um cessar-fogo.

...................

308