Como Desastres Naturais se Harmonizam com a Bondade e a Sabedoria de Deus?

A Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (a.s.) - Abna: Dada a bondade e a misericórdia de Deus, por que tantas pessoas morrem em inundações? Que pecado elas cometeram? Precisamos prestar atenção a alguns pontos-chave importantes:

Deus Todo-Poderoso é o Bem Puro e o Sábio Absoluto. Deus é extremamente bondoso com Seus servos, e Sua misericórdia e graça abrangem tudo. Embora a aparência de algumas coisas possa ser feia e desagradável, sua essência é extremamente bela e louvável. O mundo em que vivemos é um mundo onde cada fenômeno e cada evento que ocorre tem uma causa.

Com base nos pontos acima:

Terremotos são um dos fenômenos naturais que têm causas. No entanto, essas causas nem sempre são naturais; elas também podem ter causas não naturais. Como as inundações são fenômenos naturais, a ignorância e a falta de atenção humana em relação às questões que as causam resultam em grandes perdas. Por exemplo, construir casas no caminho da inundação sem observar as medidas de segurança. Para entender as causas não naturais de desastres como inundações e terremotos, não se pode fornecer uma regra específica, pois: Primeiramente: O conhecimento humano é limitado e não pode compreender completamente todos os aspectos dos eventos; só é possível obter conhecimento quando uma declaração é emitida por Deus ou pelos Imams Infallíveis.

O conhecimento humano é limitado e não pode compreender completamente todos os aspectos dos eventos; só é possível obter conhecimento quando uma declaração é emitida por Deus ou pelos Imams Infallíveis. Em segundo lugar: Embora as narrativas mencionem as causas dos desastres, o ser humano nem sempre entende exatamente por que um desastre específico ocorreu.

Embora as narrativas mencionem as causas dos desastres, o ser humano nem sempre entende exatamente por que um desastre específico ocorreu. Terceiramente: Em cada desastre, existem várias possibilidades, e às vezes todas ou algumas delas podem ser a razão do ocorrido.

Em cada desastre, existem várias possibilidades, e às vezes todas ou algumas delas podem ser a razão do ocorrido. Alguns desastres e calamidades são consequências de pecados .

. Não é verdade que, se uma sociedade fosse livre de pecados, ela estaria livre de desastres e dificuldades, pois Deus pode testar os bons por meio de desastres e dificuldades. Provas e testes levam ao seu progresso e aperfeiçoamento.

Conclusão: Não se pode dizer que aqueles que morrem em inundações cometeram necessariamente um pecado, para então perguntar: "Que pecado eles cometeram para ter que morrer?"

Pergunta: Que pecado uma criança de 1 ano cometeu para ser alvo da ira ou do teste divino?

Resposta:

Aqueles que não atingiram a idade da responsabilidade religiosa (taklif) e não cometeram pecados não estão sujeitos à ira ou ao teste divino. Essas crianças, ao morrerem e perderem a vida mundana, não perdem muito. Nosso apego a este mundo nos faz pensar que aqueles que vivem pouco neste mundo sofreram uma grande perda. Mas não percebemos que, como essas crianças não cometeram pecados, não terão perguntas ou julgamentos no Dia da Ressurreição, e no Outro Mundo, que é a morada da eternidade, elas estarão sujeitas à graça e misericórdia eterna de Deus.

Nota: Praseman (Perguntas e Respostas)