Líder: Israel buscou apoio dos EUA após ser 'imobilizado no chão' pela retaliação do Irã

"Embora consideremos o regime sionista como um câncer e os Estados Unidos como criminosos devido ao seu apoio a esse regime, nunca buscamos ou demos boas-vindas à guerra. No entanto, sempre que o inimigo atacou, nossa resposta foi firme e contundente", disse o Aiatolá Seyyed Ali Khamenei na quarta-feira em uma reunião em Teerã com funcionários do judiciário iraniano.

"A evidência mais clara da forte resposta do Irã ao regime sionista é que ele não teve escolha senão buscar a ajuda da América", disse ele, acrescentando: "Se o regime não tivesse sido posto de joelhos e imobilizado no chão, e se tivesse sido capaz de se defender, não teria recorrido a tais apelos. Percebeu que não podia enfrentar a República Islâmica."

Os comentários vêm apenas semanas depois que o regime israelense lançou uma agressão em grande escala no território iraniano em 13 de junho, atingindo múltiplos locais militares e nucleares, e executando assassinatos de altos funcionários militares, cientistas nucleares e civis. Os Estados Unidos também participaram do ataque ao atingir instalações nucleares pacíficas do Irã localizadas na região central do país.

Em retaliação, as Forças Armadas do Irã lançaram ataques precisos na infraestrutura militar e industrial do regime usando mísseis de geração avançada. O Irã também revidou contra os Estados Unidos ao mirar uma base aérea estratégica no Qatar.

Doze dias após o início da guerra, o regime ocupante foi compelido a anunciar um cessar-fogo unilateral, baseado em uma proposta de Washington.

"Tanto amigos quanto inimigos devem saber que a nação iraniana nunca entrará em qualquer arena como a parte mais fraca. Possuímos todas as ferramentas necessárias — da lógica à capacidade militar — e seja no campo da diplomacia ou no campo de batalha, sempre que entrarmos, faremos isso completamente preparados, pela graça de Deus", disse o Aiatolá Khamenei.

Ele também apontou para a operação de retaliação do Irã contra os EUA, dizendo: "O alvo atingido pelo Irã foi um centro americano extremamente sensível na região. Uma vez que as barreiras de censura sejam removidas, ficará claro que golpe significativo foi desferido. E de fato, golpes ainda maiores poderiam ser infligidos aos Estados Unidos e outros."

"Os agressores calcularam que ao atacar certas pessoas e centros-chave no Irã, o sistema seria enfraquecido. Então, ao ativar células adormecidas de seus mercenários — do MKO e monarquistas a bandidos e criminosos — e provocar distúrbios nas ruas, poderiam derrubar o sistema", disse ele, acrescentando que, no entanto, "Na realidade, o exato oposto ocorreu, revelando que muitas suposições feitas por alguns sobre a situação política e questões similares eram imprecisas."

Os planos e objetivos ocultos do inimigo ficaram claros para o povo, ele observou, acrescentando: "Deus anulou seus planos e inspirou o público a intervir e apoiar o estado e o sistema. Contrário às expectativas do inimigo, o povo se uniu tanto em espírito quanto em substância para defender a República Islâmica."

"Que seja conhecido que, conforme prometido no versículo corânico 'Certamente, Allah ajudará aqueles que O ajudam' (Surah Hajj, versículo 40), a ajuda de Deus para a nação iraniana — sob o sistema islâmico e dentro da estrutura do Corão e do Islã — está assegurada e esta nação será indubitavelmente vitoriosa", disse ele.

A grande conquista do povo durante a guerra de 12 dias resultou de sua determinação, força de vontade e autoconfiança nacional, disse o Líder, acrescentando: "A própria existência de um espírito pronto para confrontar um poder como os Estados Unidos e seu cão acorrentado, o regime sionista, é em si imensamente valiosa."

