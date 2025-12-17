Sermões do Nahj al-Balaghah 26 / Conhecei o Passado, para Construirdes o Futuro

ABNA Brasil: O Sermão 26 do Nahj al-Balaghah foi narrado em várias fontes, como os livros Uṣūl al-Kāfī e Al-Ghārāt. Alguns comentadores afirmaram que este sermão foi proferido após a notícia do martírio de Muḥammad ibn Abī Bakr ter chegado ao Imam ‘Alī (A.S.), datando-o no ano de 38 A.H. Embora pareça que o Hazrat (A.S.) nestas palavras se refira à prontidão militar para enfrentar os inimigos do governo Alawi, o preâmbulo do sermão indica que o Hazrat (A.S.) considera a atenção ao estado passado e o aprendizado dos eventos como um preâmbulo para construir o futuro, e apresenta a batalha contra os inimigos como uma introdução a esta ação. Um tópico que também pode ser aplicado no tempo contemporâneo, olhando para a situação do Irão nos anos antes e depois da vitória da Revolução Islâmica.

A análise dos factos históricos longe das distorções mentirosas, juntamente com a necessidade de um conhecimento preciso dos progressos e desenvolvimentos alcançados nas últimas décadas, pode aumentar as capacidades nacionais para enfrentar potenciais ameaças, assim como o Imam ‘Alī (A.S.) numa parte deste sermão, ao descrever a época da Jāhiliyyah (Ignorância) e a situação do governo após a morte do Mensageiro de Deus (S.A.W.), incita o povo a preparar-se para a batalha contra os inimigos.

Na primeira parte deste sermão, o Imam ‘Alī (A.S.), ao enfatizar que o Profeta (S.A.W.) foi enviado por Deus, descreve-o com os atributos de «نَذِیراً لِلْعَالَمِینَ وَ أَمِیناً عَلَی التَّنْزِیلِ؛ Advertidor para os mundos e Guardião da Revelação Divina», e passa a descrever a era da Jāhiliyyah — atributos que podem não existir todos numa sociedade hoje, mas cujos exemplos são vistos direta ou indiretamente nas comunidades: «الْأَصْنَامُ فِیکُمْ مَنْصُوبَةٌ وَ الْآثَامُ بِکُمْ مَعْصُوبَةٌ، [Símbolos não-divinos como] os ídolos eram adorados entre vós e os males estavam ligados a vós». É claro que, nestas condições, nenhum ser humano poderia facilmente alcançar a sua perfeição.

Na segunda parte das Suas palavras, o Hazrat (A.S.) refere-se à tomada do governo após a era da Mensagem e à razão do Seu silêncio durante esse período, a fim de apresentar os hipócritas e desviados daquela época:

«فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَیْسَ لِی مُعِینٌ إِلَّا أَهْلُ بَیْتِی، فَضَنِنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَوْتِ وَ أَغْضَیْتُ عَلَی الْقَذَی وَ شَرِبْتُ عَلَی الشَّجَا، وَ صَبَرْتُ عَلَی أَخْذِ الْکَظَمِ وَ عَلَی أَمَرَّ مِنْ طَعْمِ الْعَلْقَمِ.»

“Olhei e não encontrei outro ajudante para mim além da minha família (Ahl al-Bayt), então hesitei em sacrificá-los à morte. Fechei os olhos, embora tivesse cisco nos olhos, e bebi uma bebida amarga, embora tivesse um osso quebrado na garganta. Tive paciência enquanto a dor me sufocava, e fui paciente com algo mais amargo do que o sabor do absinto, que me foi derramado na boca.”

Nestes dois segmentos, o Imam ‘Alī (A.S.) descreve a situação dos incrédulos e dos hipócritas durante a era da Jāhiliyyah e após a era da Mensagem, e conscientiza o povo sobre o que eles foram no passado, para que a sua ignorância e fraqueza não se tornem um fator de regresso à era da incredulidade ou da hipocrisia.

Na parte final do sermão, o Imam ‘Alī (A.S.) convoca o povo a preparar-se para a batalha contra os inimigos:

«وَ أَعِدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا، فَقَدْ شَبَّ لَظَاهَا وَ عَلَا سَنَاهَا؛»

“Preparai-vos para a guerra e aparelhai os equipamentos de batalha, pois o fogo do conflito acendeu-se e a sua chama subiu.”

Mas a ferramenta mais importante numa batalha não são as ferramentas ofensivas ou defensivas, mas sim a paciência e a resistência para objetivos sublimes, um tópico que o Imam ‘Alī (A.S.) expressa na última parte deste sermão da seguinte forma:

«وَ اسْتَشْعِرُوا الصَّبْرَ فَإِنَّهُ أَدْعَی إِلَی النَّصْرِ؛»

“Revesti-vos de paciência, pois ela é mais propensa à vitória do que qualquer outra arma.”

Sayyid ‘Alī Aṣghar Ḥusaynī / ABNA