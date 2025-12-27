Você sabia qual é o lugar da turba (terra) do Imam Hussein (a.s.) nos hadiths?

Abna Brasil:
- Em muitos relatos autênticos, consta que a terra do túmulo de Hussein (a.s.) é cura para toda dor e é um grande remédio. [1]
- Do Imam Sadiq (a.s.) foi narrado que disse:
«A turba daquele nobre é cura para toda dor e segurança contra todo medo». [2]
- Em outro hadith, disse:
«Quem for acometido por uma enfermidade e se tratar com a turba daquele nobre, certamente será curado, exceto se a doença for a morte». [3]
- Em outro relato, disse:
«A terra do túmulo do Imam Hussein (a.s.) é cura para as dores, mesmo que seja retirada a um terço de uma farsakh distante do túmulo». [4]
- Em um hadith, relata-se que alguém disse ao Imam Sadiq (a): uma mulher me deu certa quantidade de fio para que eu o entregasse aos servidores da Kaaba Sagrada, a fim de que costurassem com ele o manto da Kaaba. O Imam disse:
«Com esse fio, compra um pouco de mel e açafrão; depois, pega a terra do túmulo do Imam Hussein (a), amolece-a com água da chuva e mistura-a com o mel e o açafrão, e dá isso aos nossos xiitas para que tratem seus doentes com isso». [5]
- Em outro relato, disse:
«Nada é tão eficaz na cura quanto a turba, exceto a súplica». [6]
- Do Senhor da Era (aj) foi narrado que disse:
«Quem segurar o tasbih da turba do Imam Hussein (a.s.) em sua mão e esquecer de recitar o dhikr, a recompensa do dhikr será registrada para ele». [7]
- O Imam Sadiq (a.s.) disse a este respeito:
«Certamente, a prostração sobre a turba de Hussein (a.s.) rasga os sete véus». [8]
Fonte:
[1]. Misbah al-Mutahajjid, p. 732; Makarim al-Akhlaq, p. 167; Bihar al-Anwar, vol. 101, p. 123, hadith 18.
[2]. Kamil al-Ziyarat, p. 278, hadith 4; Tibb al-A’immah, p. 52; Bihar al-Anwar, vol. 101, p. 130, hadith 45.
[3]. Kamil al-Ziyarat, p. 275, hadith 6.
[4]. Idem, hadith 4.
[5]. Kamil al-Ziyarat, p. 274, hadith 2; Makarim al-Akhlaq, p. 165.
[6]. Kamil al-Ziyarat, p. 281, hadith 5.
[7]. (Bihar al-Anwar, Allama Majlisi, vol. 44, p. 280).
[8]. (Al-Kafi, Sheikh Kulayni, vol. 4, p. 588).
Your Comment