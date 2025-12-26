Ansarullah denuncia a cumplicidade do Ocidente nos crimes de Israel na região

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O líder do movimento iemenita Ansarullah, Abdul Malik al-Houthi, declarou que o “inimigo sionista”, com a participação direta dos Estados Unidos e o apoio constante do Ocidente, continua a cometer crimes contra a humanidade na Palestina e no Líbano.

Nesse sentido, Al-Houthi condenou especificamente as violações diárias contra a sacralidade da Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, um dos locais mais sagrados do Islã. Além disso, criticou o discurso sobre um “Grande Israel”, que classificou como um plano para submeter os povos da região ao “pior e mais criminoso inimigo”.

Em suas declarações finais, o líder houthi afirmou que as riquezas da Palestina estão sendo saqueadas e que, “o que é ainda mais lamentável, alguns países árabes tornaram-se ‘clientes’ que compram esses mesmos recursos espoliados”.

