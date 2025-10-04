Multidão toma as ruas de Barcelona em solidariedade a Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Milhares de espanhóis participaram neste sábado de uma manifestação no centro da cidade, sob o lema “Paremos o genocídio na Palestina”, para exigir o fim dos ataques do exército israelense contra Gaza e protestar contra o ataque à Flotilha Global Sumud.

A manifestação, que os organizadores esperam que se torne a maior concentração em apoio à Palestina já realizada em Barcelona, começou ao meio-dia nos Jardinets de Gràcia.

Convocada por mais de 600 entidades, sindicatos e organizações, a mobilização seguirá até o Arco do Triunfo, embora se espere que o protesto continue até a tarde em Drassanes, onde foi montado um acampamento que se tornou o epicentro das manifestações na cidade.

O percurso da marcha passará pelo Passeig de Gràcia, Praça da Catalunha e Ronda Sant Pere, até chegar ao Arco do Triunfo, onde está previsto um ato central com leitura de manifestos e apresentações de música palestina.

A manifestação contou com grande diversidade de participantes, incluindo famílias inteiras. Também estiveram presentes cidadãos israelenses, alguns deles portando cartazes em favor do embargo de armas a Israel e de sanções contra o regime sionista.

Na região da Gran Via, uma coluna composta por 200 táxis se somou ao protesto.

As entidades organizadoras pediram que os participantes comparecessem vestidos de preto, como sinal de luto, orientação seguida por muitos manifestantes. No entanto, o que mais se destacou foram as bandeiras palestinas e os lenços em solidariedade ao povo palestino.

Entre os slogans entoados, estavam “Boicote a Israel”, “Palestina Livre” e “Da margem do rio ao mar, a Palestina vencerá”, refletidos na maioria dos cartazes, alguns exibindo fotos de vítimas da fome em Gaza, afirmaram os manifestantes.

“Quantas crianças têm que morrer para acabar com o sionismo criminoso?”, gritaram os organizadores, que também entoavam consignas em apoio à Flotilha Global Sumud.

A mobilização acontece três dias após Israel atacar a Flotilha Global Sumud, que transportava 50 cidadãos espanhóis, e deter sua tripulação.

Segundo dados da Guarda Urbana, cerca de 70.000 pessoas participaram, enquanto a organização afirma que mais de 300.000 estiveram presentes. Mais de duas horas após o início da marcha, novos participantes continuavam chegando pelo Passeig de Gràcia para integrar o protesto.

Os manifestantes reivindicam o fim do “genocídio” na Palestina, um embargo total de armas, a ruptura das relações com o regime israelense e o término do acordo de associação entre a União Europeia e Israel.

