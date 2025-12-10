Política dos EUA para o Irã é uma Estratégia Equivocada; Alegação de Barak sobre o Fim da Política de Mudança de Regime é Falsa

A Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Tom Barak, representante especial dos EUA para a Síria, afirmou à revista National que Washington tentou mudar o sistema político do Irã duas vezes nos últimos anos, mas esses esforços não produziram resultados.

Barak afirmou que os Estados Unidos não estão mais focados na mudança de regime e que o diálogo regional deve ser a via para resolver disputas. Seus comentários foram feitos apesar do reconhecimento anterior do ex-presidente Donald Trump sobre seu próprio papel na formulação das operações israelenses contra o Irã.

Em uma entrevista à Agência de Notícias ABNA, avaliando as declarações de Barak, William Beeman, acadêmico americano e professor da Universidade de Minnesota, enfatizou que a política dos EUA, na prática, não sofreu mudanças.

Ele afirmou que a estratégia de pressão econômica, sanções, isolamento e geração de descontentamento social para derrubar o governo persiste desde a administração de George W. Bush e continua a receber apoio entre os neoconservadores e os think tanks influentes dos EUA, apesar de seu fracasso contínuo.

Beeman descreveu a afirmação de Barak de que Trump estava pronto para negociações genuínas com o Irã como uma tática política.

Segundo ele, a abordagem de Trump está enraizada na coerção, impondo condições como a interrupção total das atividades nucleares, o desmantelamento das instalações nucleares, a dissolução da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e o fim do apoio a grupos de resistência como pré-condições para as negociações; condições que não configuram uma negociação e conduzem diretamente à mudança de regime.

Apontando para casos como o Iraque e o Afeganistão, o professor argumentou que a estratégia de 'tornar a vida insuportável para provocar uma revolta' nunca foi eficaz.

Ele enfatizou que, apesar da falta de uma declaração oficial, o desejo de mudar o governo do Irã persiste em diversos níveis da política dos EUA, e que até alguns expatriados iranianos apoiam Trump na esperança de alcançar esse objetivo.

