Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Larry C. Johnson, ex-analista da CIA, em conversa com a Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA), comentou as recentes declarações de altos funcionários dos Estados Unidos que reconhecem o fracasso das políticas intervencionistas de Washington em relação ao Irã, destacando que tais mudanças são meramente superficiais.

O analista destacou a Estratégia de Segurança Nacional 2025, que apresenta o Irã como "a principal força desestabilizadora da região", mas ao mesmo tempo afirma que o país está gravemente enfraquecido. Johnson enfatizou que as capacidades missilísticas e nucleares do Irã não sofreram nenhuma diminuição e que seu programa nuclear continua sólido e avançado.

Além disso, destacou o poder dissuasório do Irã e explicou que a cooperação militar com a Rússia e a China fortaleceu consideravelmente sua posição em relação aos Estados Unidos.

Quanto à influência iraniana no Iraque, o especialista afirmou que os estreitos vínculos de Teerã com os grupos xiitas e as forças armadas do país conferem ao Irã uma vantagem significativa na política interna iraquiana. Grupos apoiados pelo Irã, como as Forças de Mobilização Popular (Hashd al-Shaabi), desempenham um papel chave na nomeação do primeiro-ministro e na influência sobre a legislação.

Para Johnson, o Irã não apenas não foi enfraquecido, mas se consolidou como um ator central nas dinâmicas regionais, com plena capacidade para lidar com os desafios e as pressões externas.

