A causa das diferenças entre os deveres religiosos de mulheres e homens

Abna Brasil: No debate acerca do estatuto feminino e das divergências entre os preceitos e obrigações das mulheres em comparação aos dos homens, duas visões fundamentais têm sido apresentadas. Determinados grupos, sobretudo no mundo ocidental, procuram estabelecer um conjunto único e uniforme de leis, direitos e deveres entre homens e mulheres, ignorando as diferenças naturais e inatas — físicas e espirituais — que existem entre os dois. Outros, especialmente à luz dos ensinamentos do Islã, sustentam que homens e mulheres diferem em múltiplos aspectos e que a criação e a natureza não os quiseram idênticos; por isso, em muitos direitos, deveres e punições, não possuem o mesmo estatuto [1].

Com base nisso, as diferenças existentes em alguns preceitos islâmicos entre homens e mulheres levaram certos indivíduos a imaginar uma injustiça na legislação islâmica ou supor que ela seria discriminatória contra as mulheres. Aqui buscamos remover tal equívoco, apresentando a visão do Islã quanto à própria origem dessas diferenças físico-espirituais e as consequências sociais, jurídicas e religiosas que delas decorrem.

A natureza única concedida por Deus a homens e mulheres na criação

A primeira questão nesse tema é: existem diferenças essenciais na natureza da criação do homem e da mulher? A distinção entre ambos teria raiz em uma diferença original de essência? A resposta a essa pergunta influencia diretamente o modo de compreender homem e mulher. Antes, porém, é necessário considerar este princípio fundamental do Islã: segundo o Alcorão, não existe diferença entre homens e mulheres quanto à essência da criação nem quanto à participação no tesouro da existência.

A respeito da criação de ambos, diversos versículos foram revelados; o mais claro entre eles talvez seja o primeiro versículo da Surah An-Nisā’, onde se lê: “Yā ayyuhā an-nāsu ittaqū Rabbakumu alladhī khalaqakum min nafsin wāhidatin wa khalaqa minhā zawjahā wa baththa minhumā rijālan kathīran wa nisā’a” — “Ó humanidade, temei o vosso Senhor, que vos criou de uma só alma, e dela criou sua companheira, e de ambos fez espalhar muitos homens e mulheres”. O Alcorão, ao ordenar a observância da taqwā, afirma que Deus vos criou de uma única alma e criou sua companheira da mesma essência; e, a partir de ambos, originaram-se inúmeros homens e mulheres. O versículo declara explicitamente que todos os seres humanos, homens e mulheres, provêm de uma “única alma”. Conforme afirma Al-Tabrisi, por consenso dos exegetas, essa “alma” é Adam (a.s.) [2]. Isso significa que toda a humanidade, indistintamente, remonta a uma mesma origem e partilha de uma mesma natureza fundamental.

As diferenças físicas e espirituais entre homens e mulheres e suas implicações

O fato de ambos compartilharem essa essência não implica que sejam iguais em tudo ou que devam desempenhar exatamente as mesmas funções. As diferenças amplas entre suas capacidades físicas e espirituais deixam claro que a igualdade absoluta em todas as responsabilidades não apenas é desnecessária, como contrária à própria ordem da criação.

A mulher foi criada para funções distintas das do homem; por isso, sua sensibilidade é diferente. A lei da criação atribuiu à mulher a delicada missão da maternidade e da formação das gerações; por isso, concedeu-lhe uma parcela maior de sentimentos e afetividade. O homem, por sua vez, foi encarregado de deveres árduos e pesados na esfera social e, para isso, recebeu uma parcela maior de racionalidade e força de resistência. Portanto, para que se estabeleça justiça, é natural que certas funções sociais que exigem maior racionalidade e resistência recaiam sobre os homens, enquanto funções que requerem mais sensibilidade e empatia sejam atribuídas às mulheres. Por esse motivo, a direção da família foi confiada ao homem e a assistência a essa direção à mulher [3].

Mas por que isso ocorre? Quais diferenças físicas e psicológicas explicam essas distinções? Mesmo desconsiderando diferenças como cromossomos [4], hormônios e glândulas [5], tipos celulares [6], sistema reprodutivo e sua complexidade no organismo feminino [7], expectativa de vida [8], estrutura óssea — especialmente crânio e pelve [9] — e outras distinções amplamente confirmadas pelas ciências, homens e mulheres apresentam ainda diferenças marcantes de natureza psicológica.

Os meninos, por exemplo, têm maior desenvoltura em tarefas espaciais e matemáticas, especialmente na geometria visual, enquanto as meninas destacam-se mais no aprendizado de línguas e habilidades artísticas [10]. Os homens possuem maior capacidade de processamento de conceitos abstratos [11]; certas áreas do cérebro feminino são oito vezes mais ativas diante de lembranças emocionais [12]; o cérebro masculino organiza informações de forma mais ordenada. O cérebro dos meninos é projetado para reagir a objetos e formas, enquanto o das meninas é mais sensível a rostos e interações humanas [13].

A identidade feminina se forma não apenas para a autonomia pessoal, mas também para a cooperação, empatia e cuidado com os outros; já a identidade masculina se estrutura sobre independência, competição e individualidade [14]. Para os meninos, o diálogo é principalmente transmissão de informação; para as meninas, é vínculo emocional [15]. Desde a infância, a busca estética é mais acentuada nas meninas, que obtêm prazer intenso ao adornar-se [16].

A expressão da raiva também difere: homens tendem a exteriorizá-la fisicamente, enquanto mulheres a manifestam de modo indireto — silêncio, ressentimento ou atitudes passivas [17].

Diferenças na gestão das emoções

Outro aspecto relevante é o autocontrole emocional. O domínio de si mesmo é condição fundamental para o julgamento racional. A mulher, devido à intensidade de seus sentimentos, é mais vulnerável e encontra maior dificuldade em isolar suas emoções ao avaliar questões delicadas; já o homem, com sentimentos menos intensos, possui maior facilidade em dominar-se e julgar com distanciamento. A capacidade de raciocínio existe em ambos, mas os obstáculos emocionais são menores no homem [18].

Essas diferenças naturais exigem que certas responsabilidades religiosas e jurídicas sejam distribuídas distintamente entre homens e mulheres [19]. Por exemplo, no tema da qadā’ (função de juiz), o Islã não atribui às mulheres a função de magistrado. Uma possível sabedoria disso é que o juiz necessita de serenidade emocional diante de acusações e relatos perturbadores; a natureza emocional mais sensível da mulher pode interferir nesse equilíbrio. Além disso, a vulnerabilidade à persuasão emocional e à pressão pode torná-la mais suscetível a interrupções ou hesitação na decisão [20].

A posição econômica do homem e seus efeitos nas leis

Outra diferença aparece no tema do qisās (retribuição judicial). Alguns questionam: por que, no caso do assassinato de uma mulher por um homem, a família da vítima deve pagar metade do valor da diyyah para executar o agressor? Estaria o sangue da mulher valendo menos? A resposta é negativa. O homem pode sim ser executado pelo assassinato de uma mulher, mas mediante compensação financeira. Esse pagamento não se deve a uma menor dignidade feminina, mas ao fato de que, na maioria das famílias, o homem é o principal responsável econômico. A sua morte causa um prejuízo material mais imediato à família, e a legislação visa impedir que uma família inocente sofra danos irreparáveis [21].

