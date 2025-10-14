Iêmen convoca muçulmanos à unidade diante dos crimes do regime israelense

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O presidente do Conselho Político Supremo do Iêmen, Mahdi al-Mashat, reafirmou o compromisso de seu país com a causa palestina e convocou as nações árabes e islâmicas a manterem uma posição unificada diante das agressões do regime israelense.

Durante seu discurso em comemoração ao 62.º aniversário da Revolução de 14 de Outubro, Al-Mashat enfatizou que o Iêmen continuará acompanhando de perto a implementação do acordo de cessar-fogo em Gaza e a entrada da ajuda humanitária.

O mandatário afirmou que o Iêmen "responderá a qualquer desenvolvimento relacionado à trégua em Gaza". "As forças iemenitas estão em plena disposição e prontidão para enfrentar qualquer ameaça", alertou.

Além disso, destacou a necessidade de fortalecer as capacidades militares do Iêmen "para enfrentar as tecnologias avançadas do inimigo" e garantir a dissuasão "diante da feroz agressão contra nossa nação".

Al-Mashat também instou a Arábia Saudita a passar "da fase de desescalada ao fim da agressão e do bloqueio", destacando que o levantamento do cerco e a implementação de uma paz justa "fechariam o caminho àqueles que buscam explorar as guerras regionais em benefício de Israel".

O dirigente iemenita expressou sua solidariedade com os povos do Líbano, Síria, Iraque e Irã, assim como com todas as nações que sofrem a violência sionista. Ele elogiou as posturas dos países que romperam relações com o regime israelense ou impuseram sanções dissuasórias contra ele.

Ao mesmo tempo, elogiou os povos livres do mundo que se manifestaram contra o genocídio e a fome impostos ao povo palestino, qualificando essas ações como "um exemplo de dignidade e humanidade diante dos crimes do sionismo".

Para finalizar, afirmou que o Iêmen continuará defendendo sua soberania "até a libertação de cada centímetro de seu território e a expulsão de todo ocupante usurpador que tenha derramado o sangue de nossos filhos".

