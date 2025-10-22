Neocolonialismo: Domínio sobre o Tempo (Uma Análise da Importância do Tempo na Surah Al-'Aṣr)

ABNA Brasil, existe um precioso capital chamado vida, tempo, e momento, cuja importância a maioria de nós, humanos, ignora. A forma como este vasto capital é utilizado tem um efeito direto na felicidade e na desventura dos indivíduos. Se o ser humano compreender o seu valor e o utilizar para o bem, ele não só se livrará do prejuízo e da perda, como também descansará na morada da segurança e do conforto eternos.

Deus jurou por vários fenómenos no Alcorão. Ao olharmos para esses fenómenos, percebemos que existe definitivamente uma importância e um segredo ocultos neles, que o Bendito e Exaltado Deus, o Criador de todo o universo, criou com tanta importância que jurou por eles.

Em muitos versículos do Sagrado Alcorão, Deus jurou por coisas, incluindo a Sua Pura Essência, o Dia da Ressurreição, anjos, a lua, o sol e... Embora Deus não precise de jurar, os juramentos do Alcorão têm sempre dois benefícios importantes: primeiro, enfatizar o assunto e, segundo, declarar a grandeza daquilo pelo qual se jura; pois ninguém jura por seres de pouco valor (1). E, por outro lado, estes juramentos, dirigidos ao ser humano, visam fazer compreender o seu valor e dignidade, para que as pessoas compreendam o seu valor existencial e não se vendam por um preço baixo, e se esforcem para alcançar a proximidade Divina em troca das abundantes bênçãos que Deus lhes concedeu (2).

Deus, o Glorificado, no início da Surah Al-'Aṣr (O Tempo), expressa o seu valor para o ser humano ao jurar por "‘Aṣr**" (O Tempo), incitando o ser humano à curiosidade e à pergunta: Que categoria pode ser esta que possui um grau de importância tão grande que o Criador jura por ela?

O Tempo: O Capital Não Renovável

"‘Aṣr" na língua significa período, era, tempo, época, ou dia, noite, fim do dia, o surgimento da vermelhidão do sol, e a oração da tarde (namāz-e ‘Aṣr) e etc. Em todo caso, todos os significados acima apontam para um ponto: a categoria de "tempo" e momento. O tempo é uma dádiva concedida aos seres humanos em quantidade específica por Deus, mas o que fazem os humanos em relação a ele?

Geralmente, o tempo entre os humanos é dividido em duas partes: trabalho e lazer. O tempo de trabalho é gasto a ganhar rendimentos, mas o tempo de lazer é gasto por cada pessoa de acordo com a cultura em que cresceu ou o estilo de vida que escolheu. Se o indivíduo passa o seu tempo de lazer em adoração ou estudo, se vai a aulas de desporto ou passa tempo em centros comerciais, e os milhares de caminhos que se encontram no caminho de cada indivíduo para gastar a vida, tudo isto é resultado da perspetiva do indivíduo e da sua visão da vida.

Os meios de comunicação social desempenham um papel muito proeminente, e talvez se possa dizer que o papel mais fundamental hoje, na escolha do caminho da vida e do estilo de vida das pessoas. Os media determinam o que devemos priorizar: gastar o nosso tempo de lazer no crescimento espiritual ou nos prazeres dos assuntos mundanos? Estes caminhos foram inteligentemente escolhidos para os humanos por grandes empresas de media que não têm outro objetivo senão obter lucro. E eles pensam que são livres na sua escolha, mas não é assim; eles estão a trilhar um caminho que lhes foi colocado à frente.

Neocolonialismo e o Roubo do Tempo

O tempo é o capital mais precioso de cada ser humano; um capital que é gasto uma única vez e nunca mais volta. Na era atual, os media tornaram-se os ladrões mais subtis e perigosos deste capital. Eles não usam armas, mas sim desenhos psicológicos complexos para aprisionar a nossa atenção e fazer com que as horas das nossas vidas sejam desperdiçadas.

O colonialismo começou com a conquista de terras, das suas minas e recursos, e da força de trabalho e a escravização dos humanos para o trabalho. Mas hoje, a sua forma e aparência mudaram: o colonialismo conquistou as mentes. Para obter mais lucros e vencer a concorrência, a força física dos humanos não é mais o foco principal; é a mente deles que precisa de ser conquistada. As grandes empresas comerciais, através da marca e da mudança do estilo de vida do ser humano da era atual, e utilizando métodos de persuasão que penetram nas camadas das emoções e crenças humanas, transformaram-nos em escravos que, ao anunciarem um produto, fazem com que um dilúvio de requerentes flua para as lojas-alvo.

Recentemente, a produção e venda generalizada de uma boneca chamada "Lobubu" despertou o desejo de compra não só entre a grande maioria das pessoas comuns, mas também entre as camadas religiosas. Este interesse por esta boneca feia e não familiar trouxe dois ganhos para o colonialismo: 1. Lucro. 2. Aferição do número dos seus escravos intelectuais. As partes interessadas que conhecem bem o ciberespaço para explorar as pessoas podem contar com o número dos seus seguidores e lacaios fiéis.

O que faz com que este exército cibernético avance sob o comando do colonialismo? A resposta a esta pergunta não é mais do que o facto de as pessoas se terem arrastado para esta arena, cujo soberano são os gananciosos do mundo, ao desperdiçarem o seu tempo em caminhos que os dominadores conceberam para elas. O colonialismo atual percebeu que, para visar a mente dos humanos, primeiro deve assumir o controlo da gestão do seu tempo e, ao gerir a forma como gastam o seu tempo, pode conceder-lhes tudo o que é o seu objetivo e desejo. Enquanto pensam que são livres para escolher este caminho, na verdade, escolheram esta compulsão antecipadamente.

Consumo Passivo e a Surah Al-'Aṣr

Os meios de comunicação modernos, especialmente as redes sociais, operam num modelo económico de "atenção". Quanto mais tempo o público passa na sua plataforma, mais anúncios são vistos e mais lucros obtêm. Portanto, são concebidos com algoritmos que incentivam o público a continuar e continuar. Há sempre o próximo vídeo, a próxima publicação e a próxima notícia. Os algoritmos conhecem os interesses do público e mostram exatamente o que eles gostam, e esta abordagem torna difícil resistir.

Muitos de nós, após longas horas de trabalho cansativo, recorremos a ver séries ou a navegar nas redes sociais para "descansar". Mas esta atividade transforma-se frequentemente em "consumo passivo". Ver séries e filmes para entretenimento não só não traz nada à mente, como também a torna preguiçosa e destrói o poder da imaginação. Se prestarmos atenção, percebemos que passaram horas, enquanto a nossa mente esteve envolvida em conteúdo superficial e repetitivo, e não ganhou energia, não aprendeu nada de novo e nem sequer descansou no sentido verdadeiro.

Tal como a Surah Al-'Aṣr adverte, o ser humano está intrinsecamente em perda, exceto aqueles que usam o seu tempo corretamente. Os media são ferramentas; somos nós que escolhemos se serão ferramentas ou mestres. Retomar o controlo do tempo requer autoconsciência e força de vontade. Podemos ter um horário específico para o uso dos media, para nos limitarmos. Ao entrar no ciberespaço, devemos sempre perguntar a nós mesmos: "Para que estou aqui?" Se houver uma razão forte e razoável, devemos sair desse espaço após a realização da tarefa. Em vez de navegar sem rumo no ciberespaço, devemos dedicar o nosso tempo ao estudo, a aprender uma nova habilidade, ao exercício ou à conversação real com os entes queridos.

Lembremo-nos: o tempo que os media nos tiram não são apenas minutos da nossa vida, mas roubam-nos as oportunidades de "fé", "ação justa", "aconselhamento à verdade" e "paciência". Estejamos vigilantes!

Zahrā Ṣāliḥī Far, Estudante de Gestão de Mídia, Universidade Bāqir al-'Ulūm

Notas de Rodapé: