Milhões de pessoas saem às ruas dos EUA em protesto contra Trump

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Milhões de pessoas saíram às ruas nas principais cidades dos EUA no sábado (18) para protestar contra o autoritarismo do presidente Donald Trump. Chamada de “No Kings” (Sem Reis), as manifestações ocorreram nos 50 estados do país, com uma previsão de mais de 2.500 atos. As placas seguradas pelos manifestantes continham mensagens com críticas a Trump, ao ICE e ao neofascismo.

As acusações contra o presidente passam pelos cortes em diversas áreas de políticas sociais, saúde, educação e pela perseguição a imigrantes, que em muitas cidades representam a grande massa de trabalhadores. As manifestações acontecem em meio à paralisação orçamentária devido ao impasse Congresso dos EUA.

A insatisfação contra a corrosão da democracia provocada por Trump fez com que mais de 200 mil pessoas se juntassem no National Mall, parque na capital Washington, próximo ao Capitólio (o Congresso Nacional dos EUA) e da Casa Branca. Além das marchas, grandes e pequenas, que somadas levaram milhões de pessoas às ruas, ocorreram manifestações em outros países, em cidades como Londres, Madri e Barcelona, diante das embaixadas dos EUA.

..................

308