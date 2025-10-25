EUA sancionam o presidente da Colômbia por seu apoio à Palestina

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Washington impôs sanções ao presidente colombiano Gustavo Petro por motivos políticos, afirmou ao TASS o advogado e ativista americano de direitos humanos Dan Kovalik, que representará os interesses de Petro nos Estados Unidos.

“Acreditamos que essa designação é totalmente sem mérito. Está sendo feita por motivos políticos”, destacou. “Quais são esses motivos? Creio que duas coisas irritaram o presidente Trump: o fato de o presidente Petro ser um dos defensores mais contundentes da causa palestina no mundo neste momento. E, considerando que Trump apoia o genocídio contra os palestinos, isso o incomoda”, observou Kovalik, referindo-se em grande parte às operações militares genocidas de Israel na Faixa de Gaza.

“A segunda razão é que Petro se recusa a colaborar com qualquer intervenção na Venezuela. Ele deixou isso bem claro”, continuou o advogado, acrescentando: “Então, em resposta, eles o colocaram nessa lista de sanções.”

“Estamos obviamente avaliando nossas opções, mas tomaremos todas as medidas legais possíveis para contestar essa decisão”, concluiu Kovalik.

Na sexta-feira, o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que Washington decidiu impor sanções a Petro, sua esposa e seu filho. O ministro do Interior da Colômbia, Armando Benedetti, também foi incluído na lista negra.

