Irã condena novo massacre em Gaza e afirma que Israel pretende continuar o genocídio

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – “Os ataques das últimas 24 horas do regime israelense contra o povo indefeso de Gaza, realizados por ordem direta do primeiro-ministro israelense [Benjamin Netanyahu] e em clara violação do cessar-fogo, são mais um sinal da intenção deliberada desse regime de continuar a operação de genocídio contra o povo palestino”, destacou Esmail Baqai em um comunicado emitido nesta quarta-feira.

Baqai ressaltou que essa situação aumenta a responsabilidade de todos os Estados em deter os crimes do regime sionista, bem como em julgar e punir os responsáveis por esses delitos, conforme estabelecido na Convenção para a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio.

No que diz respeito às graves violações dos direitos humanos dos palestinos nos territórios ocupados por Israel, sob o apoio incondicional dos Estados Unidos, Baqai recordou a responsabilidade especial dos garantes do cessar-fogo em conter a guerra e o genocídio perpetrados pelo regime israelense.

No mesmo dia, pelo menos 91 pessoas perderam a vida em uma série de ataques israelenses na Cidade de Gaza, Khan Yunis, Rafah e nas proximidades de Az-Zawaida, entre outras regiões em toda a Faixa de Gaza.

Os ataques ocorreram enquanto vigora na Faixa de Gaza um frágil cessar-fogo desde o último dia 10 de outubro, o qual pôs fim a dois anos da guerra genocida israelense que deixou mais de 68.500 mortos.

