Muçulmana japonesa convertida descreve o Alcorão como “a prescrição que curou o que os médicos não puderam”

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Falando em um seminário intitulado "De Atsuko para Fatima" organizado pelo Departamento de Ciências Corânicas e de Hadith da Universidade de Isfahan, Hoshino refletiu sobre sua jornada espiritual e o impacto do Alcorão em sua vida.

Hoshino, que foi criada em uma família com crenças tanto budistas quanto xintoístas antes de abraçar o Islã, disse que encontrou no Alcorão a clareza e orientação que há muito procurava.

"Percebi que o Alcorão tem instruções como uma prescrição médica", disse ela. "Ele me curou e me salvou de doenças que médicos e conselheiros não conseguiram tratar durante anos".

Ela acrescentou que o Alcorão respondeu às questões existenciais que a perturbavam desde a juventude. Ela o descreveu como um guia completo que "ofereceu tratamento não apenas para o corpo, mas também para a alma".

Hoshino explicou que através do estudo do Islã, ela passou a entender valores que nunca havia encontrado em sua própria formação cultural ou religiosa. "Pela primeira vez", disse ela, "experimentei a alegria de dizer 'sim' a Deus e aos meus pais. Compreendi que personalidade, fé e espiritualidade são coisas que podem crescer todos os dias com esforço, enquanto o corpo — que uma vez ocupou toda a minha atenção — está destinado a declinar".

Ela comparou os desafios que enfrentou após se tornar muçulmana a estar dentro de uma panela de pressão. "A escuridão e as pressões que experimentei me lembraram disso", disse ela. "Deus quer que eu seja cozida e me torne boa mais rapidamente".

Apesar dessas dificuldades, Hoshino disse que encontrou verdadeira liberdade na submissão a Deus. "Ainda amo a liberdade", afirmou ela, "mas agora a encontrei na servidão a Deus. Compreendo que a liberdade real existe no além, e o caminho em direção a ela é aquele que estou percorrendo agora".

Hoshino, que frequentemente fala em eventos inter-religiosos e acadêmicos no Irã, tornou-se conhecida por compartilhar suas reflexões sobre fé, espiritualidade e o lugar das mulheres no Islã — tópicos que continuam a atrair atenção de audiências tanto muçulmanas quanto não-muçulmanas.

