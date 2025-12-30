Pacientes com câncer em Gaza enfrentam uma sentença de morte lenta

O Ministério da Saúde palestino na Faixa de Gaza alertou para a gravidade da situação dos pacientes com câncer na região, ressaltando que eles “enfrentam uma lenta sentença de morte”, o que prenuncia uma catástrofe humanitária e sanitária sem precedentes, com consequências graves e irreversíveis.

O diretor médico do Centro de Câncer de Gaza, Dr. Muhammad Abu Nada, afirmou na terça-feira (3) que a grande escassez de medicamentos contra o câncer, a recusa de serviços de diagnóstico aos pacientes e o fechamento contínuo das passagens de fronteira, impedindo-os de buscar tratamento no exterior, “completam o triângulo da morte que ameaça suas vidas a qualquer momento”.

Abu Nada enfatizou que a única maneira de salvar a vida de pacientes com câncer em Gaza é que eles saiam da Faixa para receber tratamento, e pediu ação urgente de todas as partes envolvidas para garantir sua partida segura e rápida, sem qualquer demora.

