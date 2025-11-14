  1. Home
25 países participaram do fornecimento de petróleo ao regime sionista durante a guerra em Gaza

14 novembro 2025 - 22:35
A organização “Oil Change International” revelou em um relatório que 25 países participaram do fornecimento de petróleo ao regime sionista durante a guerra em Gaza, condenou essa ação e a classificou como genocídio.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Esta organização, em um relatório publicado no âmbito da 30ª Conferência das Partes (COP30) no Brasil, indicou que o Azerbaijão e o Cazaquistão enviaram 70% das cargas de petróleo bruto ao regime sionista durante os dois anos de agressão contra Gaza.

Países como a Grécia e os Estados Unidos lideram a lista de exportadores de derivados de petróleo refinado para o regime israelense.

O jornal libanês Al-Akhbar, citando a organização “Oil Change International”, acrescentou que “os países que forneceram combustível a Israel durante esse período o fizeram com pleno conhecimento de seus crimes”.

