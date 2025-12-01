Hazrat Fátima al-Zahra (s.a.) — Parte 5
A Filosofia da Autoridade de Fátima al-Zahra (s.a.) no Sistema de Orientação Divina
2 dezembro 2025 - 00:30
News ID: 1756563
Segundo os ensinamentos do Sagrado Alcorão e das narrações proféticas, Sua Excelência Fátima al-Zahra (que a paz esteja com ela) não é apenas uma figura histórica, mas um critério divino para distinguir a verdade da falsidade e o caminho da orientação reta. O redescobrimento e o reconhecimento de sua posição excelsa constituem uma necessidade fundamental para compreender a verdadeira essência da religião e assegurar a continuidade da missão divina em nossa época.
Your Comment