Recomendação do professor Dinani aos jovens buscadores da filosofia: busquem o interior (o sentido profundo)

Gholam-Hossein Ebrahimi Dinani, na conferência internacional “A aventura do pensamento filosófico nas ideias do Dr. Dinani”, realizada com a presença de numerosos pensadores e filósofos no Instituto de Pesquisa em Ciências Humanas e Estudos Culturais, ao aconselhar os jovens que ingressaram no caminho do aprendizado da filosofia, referiu-se ao lugar do Alcorão entre os iranianos e disse:

Eu disse em uma palestra que, após o Islã, o nobre Alcorão foi revelado ao Profeta Muhammad (ص) em Meca, foi recitado no Egito, foi escrito na Turquia e foi compreendido no Irã. Atualmente, as interpretações do Alcorão escritas ao longo da história: as melhores pertencem ao Irã. A mais recente é a de Allameh Tabataba’i, cuja exegese é a melhor. As interpretações de outros são literais, mas os maiores exegetas do Alcorão foram iranianos. Sobre os hadiths proféticos, devo dizer que os Sahih Sitta — os seis livros que são a principal fonte dos sunitas em hadith — todos os seus seis autores são iranianos. Realmente, se não fossem os iranianos, o Islã não teria se difundido. Os iranianos desempenharam o maior papel na propagação do Islã ao longo da história.

Ele acrescentou: Diz-se que o Alcorão possui setenta níveis internos (bāṭin). O ser humano não vê isso em profundidade, e isso fez com que a superficialidade se tornasse comum. Hoje as pessoas têm conforto, mas não têm tranquilidade; não vemos ninguém que tenha paz interior. Todos estão inquietos e preocupados. Isso é o predomínio da quantidade sobre a qualidade.

Dinani considerou o Irã um país civilizado e seu povo inteligente, e afirmou: O Irã é um país que foi injustiçado e, ao longo da história, foi atacado; porém, em épocas em que o Irã possuía civilização, outras regiões do mundo não a possuíam. O povo iraniano é inteligente. Todo iraniano que se vê no exterior é uma figura de destaque e ocupa uma posição elevada. Isso se deve ao status do Irã.

O ser humano precisa de tempo para o recolhimento e a contemplação

O renomado professor de filosofia considerou a existência dos telefones celulares um dos fatores da superficialidade humana e disse: Uma das coisas que é ao mesmo tempo muito útil e prejudicial são justamente os celulares. O celular fornece informações acumuladas; até ao dirigir seguramos o celular na mão. Mas essas informações acumuladas ocupam a mente e não permitem profundidade. O ser humano precisa ter a oportunidade de, em seu recolhimento e em suas profundezas, pensar e alcançar questões importantes. Porém, o ver constante e o acúmulo de informações impedem o pensamento profundo.

Ao afirmar que, na era atual, o pensamento profundo diminuiu, acrescentou: A indústria avançou no mundo; a Europa realizou trabalhos importantes, mas retrocedeu em conteúdos profundos. Vejo poucos livros que expressem espiritualidade e realidade e alcancem a profundidade do pensamento. O mundo tem profundidade; todo exterior tem um interior; não existe nenhum exterior no mundo que não tenha um interior. O ser humano também tem um exterior que avançou, mas o seu interior não avançou; e o interior do ser humano é o interior mais profundo que se pode encontrar no mundo. O ser humano é o índice de todo o universo. Ele pode avançar até acima de toda extensão, até a aniquilação em Deus. A aniquilação em Deus significa que ele já não é ele mesmo. Pode ir desde o mais alto dos altos, que não é imaginável, até o mais baixo dos baixos. As maiores distâncias estão no interior do ser humano. De onde até onde vai o mundo? Todo o universo está dentro do ser humano. Estamos dentro do mundo ou o mundo está dentro de nós? Todo o universo pode estar na mente humana: todo o planeta Terra, e hoje até outros planetas. O mundo é infinito. Existe uma prova simples para essa infinitude: todos os filósofos e sábios muçulmanos dizem que o vazio é impossível. Vazio significa nada, nem espaço nem ar. Se o vazio é impossível, então, se fosse finito, o vazio seria necessário. Esta surata que lemos todos os dias — Qul huwa Allahu ahad — enfatiza a unicidade; Allahu al-samad, e samad significa pleno, isto é, a existência é plena. Não existe um único ponto de vazio no universo. Portanto, o mundo é infinito.

Os livros de filósofos europeus não passam de disparates

Dinani afirmou: O mundo tem um interior, e o seu interior tem outro interior, e o fim do interior é o Próprio Deus. Até o tempo, que não vemos e que medimos com relógio, tem interior: o dahr; e o dahr tem interior, que é o sarmad. Nós vemos a superfície do Oriente e do Ocidente, mas não vemos o interior do mundo com todos esses níveis.

Este professor de filosofia considerou o ser humano um ser que vê apenas o exterior, vive de forma exterior, e continuou: A indústria gráfica prestou um serviço à humanidade; muitos livros são impressos, mas são superficiais. Quando leio os livros dos filósofos europeus, vejo que falam de forma muito superficial; são disparates que fazem a pessoa rir.

Ele considerou o mundo atual como o mundo das quantidades e disse: Hoje tudo se tornou quantitativo. Os sábios antigos, desde Aristóteles até hoje, dividiram as categorias do mundo em dez; nove delas são categorias acidentais. Em todas essas nove categorias acidentais, hoje a quantidade desempenha o papel principal, e a humanidade mede tudo, porque medir é fácil. Hoje o mundo é o mundo da quantidade e da medida. Qualidade, ação e categorias não são mais discutidas. A quantidade predominou, e isso significa superficialidade. Não há outra solução senão a humanidade retornar à profundidade.

Quem dera a filosofia e a compreensão filosófica fossem ensinadas nas universidades

O professor de filosofia, em resposta à pergunta sobre o que os jovens e a nova geração devem fazer, especialmente na situação atual em que a universidade, a educação e a filosofia profunda que deveriam existir estão ausentes e esquecidas, disse: Essa pergunta é problemática. Hoje as ciências são diversas e especializadas, mas quem dera um pouco de filosofia fosse ensinada nas universidades — não uma filosofia para ser lida, mas uma filosofia para ser compreendida. Se alguns bons filósofos difundirem a filosofia e o pensamento profundo, o próprio pensamento abrirá o caminho. A razão é importante, porque a razão compreende a religião; se não houver razão, a religião também não é compreendida. Abra o livro Usul al-Kafi, que é o mais importante livro de hadith entre nós: o primeiro hadith diz que a primeira criatura de Deus é a razão.

Dinani acrescentou: Agora, deve-se perguntar: neste mundo infinito, existe algo superior à razão? O Alcorão tem espírito; alguém que tenha espírito e não tenha razão é um animal. Não há nada acima da razão. Até os místicos falam do coração; perguntemos o que é o coração. Se alguém tiver coração, mas não tiver razão, o coração sem razão nada compreende. Tive uma palestra em Shiraz, li um poema que, creio, é de Saadi, que diz: “Se levarem o jumento de Jesus a Meca, quando voltar, ainda será um jumento.” Alguns vão a Meca, mas não retornam como peregrinos verdadeiros. Isso se tornou uma história para mim. Sim, não temos nada acima da razão, e devemos explicar as questões racionais às crianças.

O ser humano sem razão não chega a nada

Ele também afirmou: Onde não há reflexão racional, não há nada. Alguém pode ir à Lua e voltar, e nada se acrescenta a ele; mesmo que vá além da Lua. Mas se viver em um canto de uma aldeia e tiver razão, terá todo o mundo dentro de si. Esse caminho é um caminho racional. A adoração também serve para afastar-se dos desejos. As maiores guerras estão dentro de nós. Todas as guerras um dia terminam, mas a guerra interior do ser humano, desde o nascimento até a morte, sempre existe dentro dele. Os desejos passionais e fúteis lutam constantemente com a razão. A guerra entre a razão e o ego sempre existe dentro do ser humano.

O professor Dinani enfatizou: É preciso promover a razão. Claro que a pureza interior e a adoração servem para purificar a alma dos vícios morais. Esta é a minha recomendação.

Sobre esta cerimônia, que é uma espécie de homenagem e reconhecimento a ele, disse: Fico mais feliz por meus livros serem lidos do que por ser homenageado. O livro “Eu e além de mim” é um livro valioso.

Seyedeh Fatemeh Sadat Kiaei