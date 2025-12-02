Cursos educacionais atraem pessoas ao Islã na Coreia do Sul

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Segundo um relatório do site “Muslims Around the World”, o programa educacional realizado mensalmente pela Federação Muçulmana da Coreia serve como um modelo pioneiro para apresentar os princípios do Islã àqueles interessados em estudá-lo ou que desejam abraçar a religião.

Esses cursos funcionam como uma fonte de conhecimento e orientação religiosa, facilitando para os participantes uma compreensão correta do Islã e transformando a curiosidade individual em um compromisso religioso sólido.

Essa abordagem educacional estruturada demonstra a capacidade das instituições islâmicas na Coreia do Sul de apresentar o Islã de forma sistemática e aprofundada, levando em consideração as necessidades daqueles que buscam conhecimento religioso em uma sociedade multicultural.

Um desses cursos, voltado para os interessados em abraçar o Islã, foi realizado de 1º a 22 de novembro. Ele abordou vários temas fundamentais, incluindo crenças islâmicas, história do Islã, ensinamentos sobre pureza e ablução, oração e a memorização de algumas Suratas curtas do Sagrado Alcorão.

Essa variedade de conteúdos proporcionou aos participantes uma compreensão abrangente, capacitando-os a iniciar sua nova jornada religiosa.

Ao final do curso, a Federação Muçulmana da Coreia realizou, no sábado, 29 de novembro, uma cerimônia de entrega de certificados no auditório localizado no primeiro andar de sua sede. Os interessados foram convidados a participar do evento para compartilhar a alegria dos novos muçulmanos e apoiá-los no início dessa nova caminhada religiosa.

O evento demonstra o papel fundamental das instituições islâmicas no apoio aos novos muçulmanos, no fortalecimento de sua vinculação religiosa e na oferta de um ambiente acolhedor que os faça sentir-se parte de uma comunidade coesa.

O sucesso desses programas evidencia a capacidade da comunidade muçulmana coreana de se organizar e criar instituições educacionais eficazes, que oferecem conteúdos sólidos e adequados ao contexto cultural local.

As interações sociais durante a cerimônia de certificação fortalecem o sentimento de pertencimento dos novos muçulmanos e lhes oferecem apoio moral no início de sua jornada de fé.

A Federação Muçulmana da Coreia afirma que continuará realizando cursos mensais para aqueles que desejam aprender sobre o Islã ou abraçar a religião.

A entidade anunciou que o curso de dezembro será realizado ao longo de quatro semanas consecutivas, de sábado, 6 de dezembro, a sábado, 27 de dezembro.

....................

308